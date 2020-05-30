Коронавирус
РБКБизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса.
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Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru 13:24
Политика
Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России
Вашингтон, 30 мая 2020, 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках.
REGNUM 15:07
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала подаренные букеты цветов
Супруга форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис Instagram видео с подаренными ей букетами цветов.
Газета.Ru 05:52
Футбол
Названы игроки «Карпат», заразившиеся коронавирусом
В первой команде «Карпат» числятся три вратаря — Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.
Спорт-Экспресс 10:42
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera 10:23
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин, Григорий Лепс и другие подали заявки на получение МРОТ
Bimru.ru вчера в 05:26
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет 28 мая в 14:18
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Здоровье
Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество
Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса
Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
РИА Новости 14:44
Футбол
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
RT на русском 09:08
Происшествия
С уволенным по делу Джорджа Флойда полицейским разводится жена
По словам адвоката жены Шовина, который был уволен из полиции за после гибели Флойда (полицейский фактически задушил человека при задержании), Келли Шовин очень переживает из-за случившегося.
REGNUM 14:35
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубль
Sport24.ru 14:19
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Рассчитываю на Баженова и Сабитова»
Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов, ставший гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о своей команде.
Спорт-Экспресс 28 мая в 12:12
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Происшествия
МВД Украины определило 60 участников перестрелки в Броварах
В ближайшее время суд определит меру пресечения для 21 из них Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко доложил о ходе расследования дела о бандитских разборках в Броварах.
SM News 06:00
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия 14:30
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37