Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса.

Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии

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