Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГлава ФНС извинился перед финансистом за отказ в госсубсидии

Егоров признал ошибку своих подчиненных, отказавших в предоставлении госсубсидии. Перед этим, 28 мая, Васильев написал в своей колонке в издании Forbes, что астраханская налоговая инспекция отказала его пансионату в получении государственной поддержки.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Глава ФНС лично разбирался в отказе подчиненных в субсидии «маленькому астраханскому пансионату»

Каспий.Инфо09:00

Инвестор пансионата в Астрахани рассказал о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии

Forbesвчера в 03:46

Глава ФНС отреагировал звонком на статью российского бизнесмена в Forbes

REGNUMвчера в 13:34

Глава ФНС извинился перед финансистом за отказ в госсубсидии

ИА Красная Веснавчера в 12:27

Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии

РБКвчера в 11:14

Глава ФНС принёс извинения финансисту за отказ в госсубсидии

News.ruвчера в 14:05

Эпопея с получением субсидии, в которой лично разбирался глава ФНС

ИА Клерк.Ру29 мая в 03:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
36
Политика

В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков

"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 01:26
2
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru 29 мая в 15:22
408
Общество

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать социальную дистанцию в самолетах

Как сказала Попова, социальная дистанция, которая соблюдалась при входе в самолет, должна соблюдаться и при нахождении в самолете.
Российская газета 07:42
10
Политика

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
84
Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
58
Космос

Предложен новый способ борьбы с космическим мусором

Специалисты рассказали, что наиболее эффективным способом борьбы с космическим мусором может стать налог на использование орбиты.
Anonsens 27 мая в 17:19
2
Общество

Фотограф воссоздал настоящее лицо Наполеона

Нидерландский фотограф Бас Утервайк, известный под псевдонимом Gandbrood воссоздал лицо Наполеона Бонапарта, сообщает Figaro.
Московский Комсомолец 09:40
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
1,2K
Происшествия

В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице

По данным ведомства, в субботу около 21:00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин.
РИА Новости 03:05
30
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
174
Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма

Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM вчера в 08:52
1,2K
Транспорт

Под Мурманском паводком подтопило железнодорожный мост

REGNUM вчера в 16:47
8
Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
8,9K
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
5
Происшествия

Скандал в Оренбуржье: из семьи принудительно изъяты маленькие дети

REGNUM 09:28
444
Футбол

«Пусть говорит Кикнадзе». Сёмин отказался комментировать последний день контракта с «Локо»

Юрий Сёмин отказался комментировать последний день контракта с «Локомотивом».
Чемпионат 09:26
Общество

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
236
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
804
Здоровье

Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу

Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил категории людей, которые находятся в группе риска.
Народные новости вчера в 08:13
2
Кино

«Аванпост» выйдет в прокат в Японии

Жители Японии в начале июня смогут пойти в кинотеатр на показ «Аванпоста».
ГЛАС.RU 08:36
8
Космос

Илон Маск: человечество может гордиться запуском Crew Dragon

По словам основателя SpaceX, запуск Crew Dragon стал первым шагом человечества на пути к программе по освоению Марса.
Новые Известия 02:55
132
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
1,3K
Происшествия

В Почепском районе произошло жуткое ДТП

Как сообщает издание "БрянскТоdау", сегодня в Почепском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Деснянская правда 07:25
4
Армия и оружие

Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию

Недвижимость.RU 06:31
2
Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
906
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
725
Общество

Закрыт сбор на самый дорогой в мире укол для Миланы Семеньковой

Клопс 07:56
3
Космос

Начало изоляционного эксперимента SIRIUS перенесено на май 2021 года

Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
ТАСС 05:52
Происшествия

На беспорядках в Филадельфии заметили «Бэтмена»

В сети появилось видео с мужчиной в костюме Бэтмена, который пришел на акцию протеста в Филадельфии, вспыхнувшую из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда после грубого ареста, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное