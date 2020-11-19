Глава ФНС не поддержал снижение налогов для самозанятых
ТПП обосновывала свое предложение тем, что снижение ставки налога для самозанятых позволит смягчить для них последствия пандемии (многие из этой категории работающих потеряли доходы из-за карантинных ограничений), а также даст возможность регионам в «ручном режиме» развивать те отрасли микробизнеса, в которых существует наибольшая потребность.В источнике
С чего всё началось
Глава ФНС не поддержал снижение налогов для самозанятых
Глава ФНС Даниил Егоров не поддержал предложение Торгово-промышленной палаты (ТПП) разрешить регионам снижать ставку налога для самозанятых до 1%, чтобы в ручном режиме развивать разные отрасли микробизнеса.
РБК16:00
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