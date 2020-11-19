ТПП обосновывала свое предложение тем, что снижение ставки налога для самозанятых позволит смягчить для них последствия пандемии (многие из этой категории работающих потеряли доходы из-за карантинных ограничений), а также даст возможность регионам в «ручном режиме» развивать те отрасли микробизнеса, в которых существует наибольшая потребность.

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