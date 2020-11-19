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РБК
РБК

Глава ФНС не поддержал снижение налогов для самозанятых

РБК
Парламентская газета
Росбалт
News.ru
ТПП обосновывала свое предложение тем, что снижение ставки налога для самозанятых позволит смягчить для них последствия пандемии (многие из этой категории работающих потеряли доходы из-за карантинных ограничений), а также даст возможность регионам в «ручном режиме» развивать те отрасли микробизнеса, в которых существует наибольшая потребность.В источнике
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Росбалт

Глава ФНС не поддержал идею снижения налогов для самозанятых

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