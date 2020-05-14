Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПервые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, позавчера ведомство направило в Казначейство оформленные и проверенные заявления бизнеса на эту субсидию.
Читать в источнике
Комментировать259
с чего всё началось
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил
 глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБКвчера в 05:41

Подробнее о событии

ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников

Вести.Ru13 мая в 06:55

По данным ФНС, субсидии в один МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. ИП

Финмаркетвчера в 07:12

Даниил Егоров: Выплаты по субсидии уже получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей

Агентство Москвавчера в 04:45

Сделали решающий штат

Российская газетавчера в 11:30

В Ярославле затягивается получение субсидии для пострадавших отраслей

REGNUM13 мая в 05:52

Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Интерфакс13 мая в 06:44

Как идет процесс получения субсидии в виде одного МРОТ на сотрудника?

BFM.ru13 мая в 04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,8K
Путешествия

Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
113
Общество

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

Русская православная церковь решила отказаться от мозаики с изображением Сталина непосредственно в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" и разместить ее в музее на территории данного комплекса, сообщил РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
РИА Новости 17:37
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
777
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
771
Игры

Появились скриншоты ремастера первой Mafia

The GEEK 13 мая в 12:09
4
Единоборства

Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 13 мая в 19:52
14
Армия и оружие

США решили усилить авиабазу на Аляске для противостояния России

Соединенные Штаты усиливают свою военную базу на Аляске в связи с активизацией противостояния с Россией и Китаем.
Аргументы недели 14:10
2
Шоу-бизнес

80 лет исполняется актрисе Светлане Светличной

Роль в картине Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" не была первой в карьере Светланы Светличной.
Радио Культура 08:33
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
504
Общество

На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео

Российская газета 09:42
699
Футбол

Эмери: «Игроки „Арсенала“ не хотели, чтобы Озил был капитаном»

Soccer.ru 17:02
Общество

Костромским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Кассиры в костромских магазинах теперь официально могут не обслуживать людей без масок - сообщает Национальная служба новостей.
k1news.ru 04:12
982
Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 15:40
52
Политика

В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза

В Московском государственном университете объяснили, что санкции против вуза, введенные украинскими властями, не отразятся на возможности получения высшего образования в МГУ гражданами из этой страны.
ТК Звезда 16:58
1
Политика

Рогозин отреагировал на создание в США «супер-пупер-ракеты»

Lenta.ru 17:26
Общество

В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
REGNUM 18:39
Кино

Universal Pictures снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

В ленте "Лицо со шрамом", снятой по сценарию Оливера Стоуна и Армитэджа Трэйла, использована музыка знаменитого композитора Джорджо Мородера.
ТАСС вчера в 23:07
13
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
174
Общество

Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:26
230
Футбол

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

«Спартак» воспользовался опцией выкупа нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который проводил вторую часть сезона в московском клубе на правах аренды.
Metaratings 15:01
Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Происшествия

31 человек с коронавирусом скончался в Саратовской области

По информации регионального минздрава, еще четыре человека в Саратовской области скончались от коронавируса.
Kursk.com 14:12
25
Происшествия

На Среднеохтинском проспекте вспыхнула квартира

Вечером в пятницу, 15 мая, вспыхнула двухкомнатная квартира. Соответствующее сообщение спасатели получили в 23:05.
Мойка78 17:48
Общество

Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина

Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
113
Музыка

BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live

Культуромания 09:47
15
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
2
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,6K
Здоровье

В Санкт-Петербурге выписали первого лечившегося плазмой пациента

В Санкт-Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму ранее излечившегося от коронавируса донора.
ФедералПресс вчера в 15:40
27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное