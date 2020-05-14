Экономика
РЕН ТВПервые 44 тыс. предпринимателей получили выплаты в 1 МРОТ на работника
В Федеральной налоговой службе рассказали, что первые 44 тысяч предпринимателей уже получили выплаты в 1 МРОТ на работника. Об этом на брифинге в правительстве в четверг заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов
Агентство Москвавчера в 05:00
ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ru13 мая в 06:55
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Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Технологии
Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4
По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру 10:35
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес
Кушанашвили считает карантин виновником развода Агаларова и Гавриловой
Отар Кушанашвили придерживается мнения, что причиной развода Эмина Агаларова и Алены Гавриловой являются конфликты, возникшие на фоне самоизоляции.
Дни24 11:37
Политика
США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei
США продолжат вводить ограничения на экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, заявил 15 мая госсекретарь Майк Помпео.
Известия 17:43
Футбол
«Спартак» договорился с «Крыльями Советов» о выкупе прав на Соболева
Московский "Спартак" окончательно выкупил права на нападающего Александра Соболева.
Вести.Ru 16:29
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 07:45
Кино
Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью
По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform 02:48
Наука
Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов
Собак разделили на две группы: первая слушала команды от человекоподобного робота Nao, а вторая — от обычной колонки.
Piter.tv 15:29
Политика
Трамп заявил о создании в США сверхбыстрой «супер-пупер-ракеты»
США разрабатывают сверхбыструю ракету, сообщил президент Дональд Трамп. Глава государства назвал ее «супер-пупер-ракетой».
Коммерсантъ 17:10
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ).
РИА Новости 02:32
Общество
Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом).
РБК 16:02
Наука
В камчатском вулкане ученые обнаружили новые минералы
В камчатском вулкане сотрудники СПбГУ обнаружили новые минералы.
Дни24 07:00
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
В ноябре 2019 года Польша объявила об отказе продлить Ямальский контракт в части закупок газа из России.
РБК 13:21
Экономика
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru 13:05
Армия и оружие
В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок
Донецк, 15 мая 2020, 22:10 — REGNUM Повреждения получили три жилых дома и рынок «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, сообщает 15 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 15:10
Кино
Крупнейшая сеть кинотеатров обвинила Universal в предательстве
Первым из голливудских гигантов отреагировала на ситуацию компания «Universal Pictures»: не дожидаясь открытия кинотеатров, она перенесла показ «Троллей 2» в Интернет.
SM News 14:11
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда вчера в 14:35
Общество
Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина
Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
Армия и оружие
Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов
Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".
Российская газета 03:26
Политика
В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза
Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета не повлияют на работу вуза. Об этом сообщает пресс-службе МГУ.
ФАН 16:36
Общество
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:16
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
Здоровье
426 человек закрыли на изоляцию в городской больнице Вологды
426 человек закрыли на изоляцию в городской больнице номер 1 города Вологды. Здание находится по адресу Советский проспект, 98.
Медиа-Центр 35media.ru 10:43
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56