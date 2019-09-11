Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыГлава ФНС сообщил о снижении общей задолженности по налогам в России

По словам Михаила Мишустина, показатель достиг минимума за пять лет Глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что общая задолженность по налогам в РФ снизилась до 7% к объему налоговых поступлений, что является минимальным уровнем за пять лет, пишет РИА Новости.
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