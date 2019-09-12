Общая задолженность россиян перед Федеральной налоговой службой (ФНС) снизилась на 48,8 млрд руб. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Глава ФНС сообщил о снижении общей задолженности россиян по налогам

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