Экономика
Аргументы и ФактыГлава ФНС сообщил о снижении общей задолженности по налогам в России
По словам Михаила Мишустина, показатель достиг минимума за пять лет Глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что общая задолженность по налогам в РФ снизилась до 7% к объему налоговых поступлений, что является минимальным уровнем за пять лет, пишет РИА Новости.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 00:17, Вашингтон
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Энергетика
Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен
Ранее государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива – 56 тыс. и 50 тыс. руб. за тонну соответственно.
Вести.Финанс вчера в 09:17
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Apple сегодня показала новейшие iPhone модельного ряда 2019 года. Первым в линейке стал iPhone 11.
Ferra 10 сентября в 14:09
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском вчера в 15:38
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК вчера в 23:32
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Технологии
Новый телерадиосезон стартовал на НВК «Саха»
В новом телесезоне зрителей НВК «Саха» ждут как полюбившиеся передачи, так и новые — программы для гурманов и мужчин, сообщает телеканал «Якутия 24».Помимо этого анонсированы новые проекты.
Якутия 24 09 сентября в 04:50
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак
На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".
Life.ru вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском вчера в 16:21
Игры
Разработчики показали первый геймплейный трейлер System Shock 3
Gmbox.ru вчера в 14:06
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 10 сентября в 09:01
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Кино
Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.
iReactor вчера в 19:19
Происшествия
В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке
РИА Новости вчера в 23:43
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы над Порье
Сам Нурмагомедов, одержавший 28-ю победу при нуле поражений, после перелета признался, что как соперник Дастин Порье сильнее Конора Макгрегора.
Российская газета вчера в 23:52
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском вчера в 03:56
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru вчера в 21:35
Хоккей
«Калгари» подписал однолетний контракт с Майклом Стоуном
Защитник Майкл Стоун продолжит выступать за «Калгари». «Флэймс» заключили с 29-летним канадцем однолетнее соглашение.
Sports.ru вчера в 23:44
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Происшествия
К 70-летней маме главы штаба Навального пришли с обысками
Челябинские силовики пришли с обысками в квартиру матери главы штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых.
Znak.com вчера в 08:41
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Газета.Ru вчера в 19:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01