Экономика

Newvz.ruNewvz.ruГлава ФНС: в России стало меньше компаний-однодневок

По словам Михаила Мишустина, возглавляющего Федеральную налоговую службу РФ, в стране сократилось число компаний-однодневок. С 2016 года данный показатель уменьшился в 19 раз и теперь составляет 3,1% вместо 32% от общего количества юрлиц, работающих в России.
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Михаил Мишустин
По сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в 10 раз: с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%
— Михаил Мишустин, российский экономистРЕН ТВ вчера в 16:54
с чего всё началось

Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС

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