Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3».

с чего всё началось

По сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в 10 раз: с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%

По словам Михаила Мишустина, возглавляющего Федеральную налоговую службу РФ, в стране сократилось число компаний-однодневок. С 2016 года данный показатель уменьшился в 19 раз и теперь составляет 3,1% вместо 32% от общего количества юрлиц, работающих в России.

Глава ФНС: в России стало меньше компаний-однодневок

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