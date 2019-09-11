Экономика
РИА НовостиГлава ФНС заявил о снижении общей задолженности по налогам в стране
Общая задолженность по налогам в России снизилась до 7% к объему налоговых поступлений - это минимальный уровень за пять лет, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на коллегии ведомства.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Телепрограмма 03:52
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Гаджеты
Интернет-кинотеатр Apple обойдется россиянам в 199 рублей за месяц
На пресс-конференции в Купертино компания Apple назвала даты запуска и расценки на доступ к двум новым стриминговым сервисам: онлайн-кинотеатру Apple TV+ и играм Apple Arcade.
Вести.Хайтек вчера в 14:49
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru 08:35
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Происшествия
Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры
В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Экономика
ЦБ предложил участникам финрынка совместно оптимизировать регуляторную нагрузку
Банк России предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы.
Банки.ру 10:13
Шоу-бизнес
Андрей Малахов нашел пропавшего внука Шукшиной
Актуальные Новости 11:03
Кино
По недавно вышедшему роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал
По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 07:58
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Авто
«АвтоВАЗ» перенес дату старта выпуска «безвтыкового» агрегата
Российский автогигант «АвтоВАЗ» решил скорректировать сроки старта производства агрегата с рабочим объемом на 1,8 литров с проточками под поршни.
Pnzdrive 02:11
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Политика
Премьер Канады объявил о роспуске парламента
RT на русском 11:55
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Культура
Объявлена главная тема VIII Санкт-Петербургского международного форума
С 14 по 16 ноября пройдет VIII Санкт-Петербургский международный форум. Его основной темой станет «Культурные коды в условиях глобализации».
Невские Новости 06:31
Происшествия
Убит в уличной драке узбекский боец ММА
Боец смешанного стиля (MMA) из Узбекистана Муслимбек Омонов умер, после участия в уличной драке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
Происшествия
Российского шпиона осудили на пять лет в Эстонии
В Эстонии в мае полиция безопасности задержала гражданина России А.А. за шпионаж.
Газета.Ru 10:16
Политика
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском вчера в 14:26
Политика
Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим с Украиной
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме захотел отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в балтийскую республику на работу.
Газета.Ru 11:37
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Интернет
Пользователи macOS все чаще сталкиваются с фишинговыми атаками
Пользователи устройств на базе macOS столкнулись примерно с 6 млн фишинговыми атаками за первое полугодие 2019 года.
Банки.ру 09:55