Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГлава ФНС заявил о снижении общей задолженности по налогам в стране

Общая задолженность по налогам в России снизилась до 7% к объему налоговых поступлений - это минимальный уровень за пять лет, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на коллегии ведомства.
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