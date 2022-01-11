ПРАЙМГлава ФРС США допустил повышение процентной ставки в будущем для снижения инфляцииПредседатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник заявил, что готов приступить к повышению процентных ставок с целью избежать перегрева экономики.ПРАЙМКак отметил глава ФРС, сегодня на рынке США наблюдается дисбаланс спроса и предложения.КоммерсантъПо данным CME Group, почти 79,6% аналитиков рассчитывают, что Федрезерв США по итогам мартовского заседания повысит ставку с текущего уровня 0,25%.КоммерсантъУровень инфляции в США взлетел до самого высокого уровня за последние четыре десятилетия.ТАССЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиБлокчейн24ФАНИнвест-ФорсайтЭкономика сегодняПодробнее о событииАмериканский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростомИнтерфакс22:32Председатель ФРС Пауэлл: экономика больше не нуждается в чрезвычайной поддержке со стороны ФРСПРАЙМвчера в 14:44Америке грозят рецессия и инфляцияИнвест-Форсайт10 января в 08:58Глава ФРС считает, что высокая инфляция наносит ущерб экономике СШАТАССвчера в 12:31Глава ФРС США допустил повышение процентной ставки для снижения инфляцииКоммерсантъвчера в 11:31ФРС поддержит экономику и не даст высокой инфляции укорениться - ПауэллФинмаркетвчера в 02:42США намерены бороться с высокой инфляцией повышением ключевой ставкиФАНвчера в 12:44Показать ещёОценить4Поделиться