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Глава ФРС США допустил повышение процентной ставки для снижения инфляции

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник заявил, что готов приступить к повышению процентных ставок с целью избежать перегрева экономики.
ПРАЙМ
Как отметил глава ФРС, сегодня на рынке США наблюдается дисбаланс спроса и предложения.
Коммерсантъ
Уровень инфляции в США взлетел до самого высокого уровня за последние четыре десятилетия.
ТАСС
Как полагают опрошенные агентством Bloomberg экономисты, годовая инфляция в США по итогам декабря может составить свыше 7%. Данные по росту потребительских цен правительство должно представить 12 января.
Экономика сегодня

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