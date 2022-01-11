Как полагают опрошенные агентством Bloomberg экономисты, годовая инфляция в США по итогам декабря может составить свыше 7%. Данные по росту потребительских цен правительство должно представить 12 января.
Писатель Виктор Шендерович (признан иноагентом) сообщил о решении покинуть Россию в связи с тем, что юристы компании «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина подали заявление о возбуждении против него уголовного дела по статье «клевета».
Лучшим игроком матча признан 28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший хет-трик, проведя на льду 18 минут 48 секунд и заработав коэффициент полезности «+3». Вторая звезда встречи – 31-летний канадский форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи.