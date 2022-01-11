КоммерсантъГлава ФРС США допустил повышение процентной ставки для снижения инфляцииПредседатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник заявил, что готов приступить к повышению процентных ставок с целью избежать перегрева экономики.ПРАЙМКак отметил глава ФРС, сегодня на рынке США наблюдается дисбаланс спроса и предложения.КоммерсантъУровень инфляции в США взлетел до самого высокого уровня за последние четыре десятилетия.ТАССФРС, как ожидается, в текущем году начнет стремительно сворачивать меры стимулирования, действующие с начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.ФинмаркетЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиБлокчейн24ФАНИнвест-ФорсайтЭкономика сегодняПодробнее о событииГлава ФРС США допустил повышение процентной ставки для снижения инфляцииКоммерсантъ11:31Пауэлл: если США придется поднимать ключевую ставку для снижения инфляции – мы это сделаемBanki Loans12:48США намерены бороться с высокой инфляцией повышением ключевой ставкиФАН12:44Глава ФРС считает, что высокая инфляция наносит ущерб экономике СШАТАСС12:31Председатель ФРС Пауэлл: экономика больше не нуждается в чрезвычайной поддержке со стороны ФРСПРАЙМ14:44Глава ФРБ Атланты ожидает трех подъемов ставки американским ЦБ в этом годуФинмаркет08:34Америке грозят рецессия и инфляцияИнвест-Форсайтвчера в 08:58Показать ещёОценить4Поделиться