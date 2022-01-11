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Глава ФРС США допустил повышение процентной ставки для снижения инфляции

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник заявил, что готов приступить к повышению процентных ставок с целью избежать перегрева экономики.
ПРАЙМ
Как отметил глава ФРС, сегодня на рынке США наблюдается дисбаланс спроса и предложения.
Коммерсантъ
Уровень инфляции в США взлетел до самого высокого уровня за последние четыре десятилетия.
ТАСС
ФРС, как ожидается, в текущем году начнет стремительно сворачивать меры стимулирования, действующие с начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.
Финмаркет

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Глава ФРС США допустил повышение процентной ставки для снижения инфляции
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