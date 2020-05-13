Общество
RT на русскомГлава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории. Трансляция выступления Пауэлла велась на сайте Института мировой экономики Петерсона.
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Общество
Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ
Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках Единого госэкзамена только два предмета, которые необходимы для поступления в высшее учебное заведение, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
РИА Новости 10:15
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
Общество
В Москве аннулировали 60 тысяч электронных пропусков
Власти Москвы аннулировали больше 60 тысяч электронных пропусков у пациентов с коронавирусом и ОРВИ, пишет ТАСС со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий.
Газета.Ru 10:16
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 07:55
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
Сигнал тревоги подал самолёт, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу
Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, но через 25 минут подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета.
REGNUM 10:36
Футбол
Аршавин поделился мнением о потенциале Алексея Миранчука
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о потенциале хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.
Газета.Ru вчера в 19:59
Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
Политика
Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона вчера в 08:34
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Авто
В России подешевел Jaguar I-Pace
На новый Jaguar I-Pace распространяется гарантия в три года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше); гарантия на встроенную батарею составляет восемь лет или 160 000 км и покрывает падение работоспособности аккумулятора ниже чем на 70%.
Движок 08:12
Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей
По словам мэра, сотрудники социальных служб, работающие с людьми стационарно в учреждениях или на дому, имеют право на получение доплаты от властей Москвы в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.
Москва. Северо-Запад 10:42
Политика
В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова
В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
Общество
Обращением Путина из-за вируса остались неудовлетворены 20% россиян
Каждый пятый участник опроса (20%) уверен, что президент не делает всего возможного для разрешения проблемы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и относится к ситуации формально (73% уверены в обратном).
РБК 09:49
Фигурное катание
ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.
Реальное время вчера в 03:36
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня вчера в 10:40
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Политика
Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
Биатлон
Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Авто
Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет
Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
SpeedMe 10 мая в 11:00