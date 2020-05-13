Общество

RT на русскомRT на русскомГлава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории. Трансляция выступления Пауэлла велась на сайте Института мировой экономики Петерсона.
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Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

RT на русском10:30

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно

Финмаркет10:23

Глава ФРС США назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса

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ФРС США не планирует вводить отрицательную ставку

News.ru09:58

В ФРС США назвали беспрецедентными масштабы экономического спада в стране

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ФРС США не рассматривает вопрос о введении отрицательной ставки

REGNUM09:53

Глава ФРС заявил об отсутствии планов вводить отрицательную ставку

Газета.Ru09:41
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Общество

Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках Единого госэкзамена только два предмета, которые необходимы для поступления в высшее учебное заведение, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
РИА Новости 10:15
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
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Общество

В Москве аннулировали 60 тысяч электронных пропусков

Власти Москвы аннулировали больше 60 тысяч электронных пропусков у пациентов с коронавирусом и ОРВИ, пишет ТАСС со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий.
Газета.Ru 10:16
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 07:55
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Происшествия

Сигнал тревоги подал самолёт, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу

Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, но через 25 минут подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета.
REGNUM 10:36
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Футбол

Аршавин поделился мнением о потенциале Алексея Миранчука

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о потенциале хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.
Газета.Ru вчера в 19:59
Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
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Политика

Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона вчера в 08:34
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Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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Авто

В России подешевел Jaguar I-Pace

На новый Jaguar I-Pace распространяется гарантия в три года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше); гарантия на встроенную батарею составляет восемь лет или 160 000 км и покрывает падение работоспособности аккумулятора ниже чем на 70%.
Движок 08:12
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Общество

Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей

По словам мэра, сотрудники социальных служб, работающие с людьми стационарно в учреждениях или на дому, имеют право на получение доплаты от властей Москвы в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.
Москва. Северо-Запад 10:42
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
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Общество

Обращением Путина из-за вируса остались неудовлетворены 20% россиян

Каждый пятый участник опроса (20%) уверен, что президент не делает всего возможного для разрешения проблемы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и относится к ситуации формально (73% уверены в обратном).
РБК 09:49
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Фигурное катание

ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.
Реальное время вчера в 03:36
Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня вчера в 10:40
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Общество

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Общество

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
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Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
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Биатлон

Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru 01:16
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Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Авто

Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет

Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
SpeedMe 10 мая в 11:00
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