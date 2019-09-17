с чего всё началось

Я продолжаю верить, что независимость ФРС от прямого политического контроля хорошо себя зарекомендовала в прошлом. Уверяю вас, что мы с моими коллегами продолжим проводить монетарную политику, не обращая внимания на политические соображения.

«Уверяю, что я и мои коллеги продолжим проводить денежно-кредитную политику без оглядки на политические соображения», — сказал председатель ФРС. Напомним, ранее сегодня Федеральная резервная система США приняла решение о втором за текущий год понижении базовой процентной ставки.

Глава ФРС США не намерен принимать во внимание критику Трампа

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