Финансы

REGNUMREGNUMГлава ФРС США не намерен принимать во внимание критику Трампа

«Уверяю, что я и мои коллеги продолжим проводить денежно-кредитную политику без оглядки на политические соображения», — сказал председатель ФРС. Напомним, ранее сегодня Федеральная резервная система США приняла решение о втором за текущий год понижении базовой процентной ставки.
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Джером Пауэлл
Я продолжаю верить, что независимость ФРС от прямого политического контроля хорошо себя зарекомендовала в прошлом. Уверяю вас, что мы с моими коллегами продолжим проводить монетарную политику, не обращая внимания на политические соображения.
— Джером Пауэлл, американский юристРИА Новости 15:41
с чего всё началось
Трамп после того, как РФС понизила учетную ставку на 25 базисных пунктов — с 2–2,25 до 1,75–2%, упрекнул
 ФРС и Пауэлла лично в отсутствии смелости, здравого смысла и видения ситуации.
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