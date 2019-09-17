с чего всё началось

Я продолжаю верить, что независимость ФРС от прямого политического контроля хорошо себя зарекомендовала в прошлом. Уверяю вас, что мы с моими коллегами продолжим проводить монетарную политику, не обращая внимания на политические соображения.

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.

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Политика В МИД России поблагодарили США за возврат указов Николая II МИД России выразили благодарность американским властям за помощь в возвращении ценных исторических документов императора Николая II.

Происшествия «Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод Неизвестные уборщицы, которых ни разу никто не видел, больше года проходили на секретный завод корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве.

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Хоккей «Витязь» добыл пятую победу подряд, одолев «Северсталь» Хоккеисты подмосковного «Витязя» нанесли поражение игрокам «Северстали» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Политика Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Здоровье Опрос: более 80% россиян сталкивались с неэффективностью лекарств Более 80% россиян сообщили, что хотя бы раз в жизни наблюдали отсутствие эффекта после применения тех или иных лекарственных препаратов.

Армия и оружие СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Армия и оружие Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Происшествия В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Политика В НАТО заявили о существовании «моря Азимова» Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».

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Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.