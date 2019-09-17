Финансы

Газета.RuГазета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Джером Пауэлл
Я продолжаю верить, что независимость ФРС от прямого политического контроля хорошо себя зарекомендовала в прошлом. Уверяю вас, что мы с моими коллегами продолжим проводить монетарную политику, не обращая внимания на политические соображения.
— Джером Пауэлл, американский юристРИА Новости 15:41
с чего всё началось
Трамп после того, как РФС понизила учетную ставку на 25 базисных пунктов — с 2–2,25 до 1,75–2%, упрекнул
 ФРС и Пауэлла лично в отсутствии смелости, здравого смысла и видения ситуации.
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