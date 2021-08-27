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Председатель ФРС США заявил, что экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки

Вышеуказанную информацию подтвердил глава ФРС США Джером Пауэлл во время выступления на симпозиуме в онлайн-формате в пятницу, с содержанием которого ознакомился портал ТАСС.
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Уровень восстановления американской экономики после нестабильной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, приближается к отчетным показателям, после которых возможна полная отмена поддерживающих мер.
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Джером Пауэлл сообщил: «На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году».
ИнфоСМИ
Председатель отметил, что на американскую экономику продолжает негативно влиять пандемия.
ИнфоСМИ

С чего всё началось

Председатель ФРС США заявил, что экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки
Ожидалось, что во время симпозиума в Джексон-Хоуле Пауэлл назовет сроки, по крайней мере, примерные, когда ФРС приступит к началу отмены курса, направленного на поддержку экономики США в условиях пандемии.
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