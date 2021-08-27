Уровень восстановления американской экономики после нестабильной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, приближается к отчетным показателям, после которых возможна полная отмена поддерживающих мер.
Джером Пауэлл сообщил: «На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году».
Ожидалось, что во время симпозиума в Джексон-Хоуле Пауэлл назовет сроки, по крайней мере, примерные, когда ФРС приступит к началу отмены курса, направленного на поддержку экономики США в условиях пандемии.
Джимми Киммел показал тизер «Человека-паука: Нет пути домой» с собой в роли Крэйвена На изображениях представлены симбиоты Веном и Карнаж, которые готовятся к битве, сам Эдди Брок (Том Харди), детектив Патрик Маллиган (Стивен Грэм), Энн Вейинг (Мишель Уильямс), а также Фрэнсис Баррисон/Визг (Наоми Харрис).
На пресс-конференции FIA в Спа Джордж Расселл рассказал, что во время летнего перерыва успел и отдохнуть, и потренироваться, а также подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ждать новостей о его будущем, но для него это не проблема.