Расселл: Надо доверять людям, которые о тебе заботятся

На пресс-конференции FIA в Спа Джордж Расселл рассказал, что во время летнего перерыва успел и отдохнуть, и потренироваться, а также подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ждать новостей о его будущем, но для него это не проблема.