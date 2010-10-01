Экономика

ТАССТАССГлава ФРС США отметил снижение темпов роста числа рабочих мест в стране

Рост числа рабочих мест в США замедлился по сравнению с показателями начала 2018 года, однако ситуация остается благоприятной.
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Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00
Экономика

Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК вчера в 15:52
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Здоровье

Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

По данным Минздрава, только в поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников.
РБК 01:21
Шоу-бизнес

Тренер «Зенита» Сергей Семак снова женился на своей бывшей супруге

Женщина поделилась своими чувствами с подписчиками Звезда российского ФК "Зенит" Сергей Семак и его избранница Анна решили вновь связать себя узами брака и организовать по этому случаю пышное торжество.
WomanHit.ru вчера в 08:04
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Политика

Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости вчера в 19:16
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Сирии

DP.RU вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Шоу-бизнес

Тимати назвал L`One самым лживым и пустым человеком

Рэпер Тимати поздравил L`One с днем рождения после того, как назвал его самым лживым и пустым человеком из тех, которых он знает.
VSE42.RU 00:41
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Энергетика

В США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Наука

В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана

Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Faktom 07 октября в 07:42
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
РИА Новости вчера в 08:25
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи

Московский Комсомолец вчера в 05:52
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных

Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета вчера в 04:53
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия вчера в 11:42
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:19
Авто

На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»

Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.
UfaTime.ru 08 октября в 03:21
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 11:46
Политика

Савченко обвинила Порошенко в расшатывании власти

Экс-депутат Рады Надежда Савченко заявила, что бывший украинский президент Петр Порошенко проиграл страну.
Российская газета 00:44
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Здоровье

Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты

Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru вчера в 15:03
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Российская газета вчера в 13:37
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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Крупнейший город и столица штата Колорадо, а также второй по численности населения округ в Колорадо. Население составляет 649495 и определяет Денвер как 22-й город в США по количеству населения, в Денверском метрополитенском ареале - 2697476. Денвер является крупнейшим городом в радиусе в 800 км, а также 3-м по населению в Горных штатах после Финикса и Эль-Пасо.
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