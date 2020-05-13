Политика

REGNUMREGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Нынешний кризис в США назвали беспрецедентным

Росбалтвчера в 10:43

Республиканцы настроены отказать демократам в их новом запросе на раздачу денег в связи с COVID

Коммерсантъвчера в 14:44

Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

REGNUMвчера в 11:38

Американские фондовые индексы снизились на 1,6-2,2%

Финмаркет01:17

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

RT на русскомвчера в 10:30

Глава ФРС США назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса

Интерфаксвчера в 09:54

Глава ФРС заявил об отсутствии планов вводить отрицательную ставку

Газета.Ruвчера в 09:41
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Экономика

Ростех построит 25 заводов по утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
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Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
1,1K
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости вчера в 11:06
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,2K
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Транспорт

На мосту через Зею в Благовещенске установили эстакаду

В Благовещенске на мосту через Зею 14 мая установлена эстакада. В течение дня будут проводиться испытания ее несущей способности.
Телепорт вчера в 21:25
1
Общество

В Приморье на границе с Китаем скопилось 360 машин

Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения мер по борьбе с коронавирусом властями КНР перед российскими пунктами пропуска на границе с Китаем в Приморье образовались очереди из груженых и порожних грузовиков и прицепов, число выпущенных машин снизилось в четыре раза.
РИА Новости 00:57
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Политика

Три российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru вчера в 14:33
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Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
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Шоу-бизнес

Друг рассказал о тяжелом расставании Заворотнюк с Жигуновым

VSE42.RU вчера в 23:04
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Здоровье

Темпы роста заболевания коронавирусом замедлились в Алтайском крае

С 6 мая удвоение происходит уже каждые 6-8 дней. Это дает возможность предположить о замедлении темпов роста распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:30
Экономика

Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы

Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Российская газета вчера в 03:48
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Общество

В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны.
Газета.Ru 01:18
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака

Портал TMZ сообщает, что 33-летняя Мэри-Кейт Олсен подала на развод с Оливье Саркози еще в апреле и пытается ускорить процесс — сейчас дело тормозит пандемия.
Super.ru вчера в 19:45
Хоккей

Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов

Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:36
Происшествия

Мужчина зарезал флиртовавшего с падчерицей пьяного гостя

Во время застолья гость стал оказывать знаки внимания падчерице старшего приятеля.
Регион 64 01:09
Шоу-бизнес

Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей

Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
RuNews24.ru вчера в 23:41
12
Общество

В Курске из БСМП уволился главврач

Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП.
Kursk.com вчера в 14:51
9
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
13
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
1,8K
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос с выплатами семьям с детьми

В Пенсионном фонде сегодня разъяснили вопрос с выплатами семьям с детьми.
Новгородское областное телевидение вчера в 08:20
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Политика

Гендиректор ВТО планирует досрочно покинуть пост

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил правительствам стран-членов организации, что он планирует уйти в отставку до окончания своего срока полномочий в 2021 году.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Фигурное катание

Экс-тренер Трусовой поделился мнением о ее переходе в группу Плющенко

Газета.Ru вчера в 00:59
Здоровье

Названо уникальное свойство коронавируса

Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
Lenta.ru вчера в 20:25
5
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
13
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
15
Кино

Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

StarHit.ru 12 мая в 05:00
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Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Футбол

«Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане. «Бавария» предлагает 40 млн

Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.
Sports.ru вчера в 17:04
Как работают Яндекс.Новости?
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