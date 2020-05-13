Общество

RT на русскомRT на русскомГлава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории. Трансляция выступления Пауэлла велась на сайте Института мировой экономики Петерсона.
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Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

REGNUM11:38

Глава ФРС заявил о беспрецедентном масштабе экономического спада в США

Коммерсантъ11:23

Глава ФРС США назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса

Интерфакс09:54

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

RT на русском10:30

В ФРС США назвали беспрецедентными масштабы экономического спада в стране

Известия10:01

Нынешний кризис в США назвали беспрецедентным

Росбалт10:43

Глава ФРС заявил об отсутствии планов вводить отрицательную ставку

Газета.Ru09:41
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Футбол

Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Происшествия

В Купчино заметили извращенца-рукоблуда в колготках и с трусами на голове

КП - Санкт-Петербург 02:17
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Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей 06:11
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Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
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Политика

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Политика

МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране.
RT на русском 11:26
13
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
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Происшествия

За день мошенники украли у жителей области более 500 000 рублей с карт

12 мая этого года из 34 зарегистрированных преступлений треть составляют кражи и мошенничества, совершенные дистанционным способом, в результате которых незаконно списаны денежные средства с жителей на сумму более 500 тысяч рублей. сообщает прокуратура Тверской области.
ТИА 09:14
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Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Интерфакс 07:26
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Экономика

Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости 11 мая в 14:21
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Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц

У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН 09:25
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Общество

Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 млн. жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
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Энергетика

Польша перекроет российский газ в Европу. Платить придется больше

Польша хочет больше денег На газопровод "Ямал-Европа" приходится пятая часть поставок российского газа в Европу – 33 млрд кубометров из примерно 160 млрд в год.
Капитал страны 10:14
Политика

Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
РИА Новости 11:48
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Космос

Астрофизики выяснили, где рождаются нейтрино высоких энергий

Исследование показывает, что нейтрино высоких энергий рождаются вблизи сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
Индикатор 11:56
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
Политика

Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

Взгляд.ру 11 мая в 11:34
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Происшествия

В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски

Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
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Происшествия

СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону

Следственный комитет России отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону, на чём настаивала генпрокуратура.
RT на русском 05:55
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
1
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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Экономика

Трамп обратился к ФРС с просьбой спасти нефтяные компании

Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо изменить целью ориентации преимущественно на средний бизнес программу кредитования бизнеса Main Street, о чем попросил Федеральную резервную систему.
МонаВиста 10:27
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Происшествия

В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Российская газета 06:06
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Происшествия

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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Общество

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
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Происшествия

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК

Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 09:29
10
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян следили за обращением Путина 11 мая

Большинство жителей России (70%) следили за выступлением президента страны Владимира Путина 11 мая, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса, проведенного 12 мая.
Rambler News Service 08:02
10
Политика

Польша назвала Россию главной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, в ней Россия указывается как основная угроза для страны.
Life.ru вчера в 07:23
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