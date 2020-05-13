Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории. Трансляция выступления Пауэлла велась на сайте Института мировой экономики Петерсона.

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

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