Общество

RT на русскомRT на русскомГлава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории. Трансляция выступления Пауэлла велась на сайте Института мировой экономики Петерсона.
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В ФРС США назвали беспрецедентными масштабы экономического спада в стране

Известиявчера в 10:01

Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

REGNUMвчера в 11:38

Глава ФРС заявил о беспрецедентности экономического спада в США

Коммерсантъвчера в 11:23

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

RT на русскомвчера в 10:30

Снижения на фоне комментариев главы ФРС США

Финмаркет02:39

Глава ФРС США назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса

Интерфаксвчера в 09:54

Глава ФРС заявил об отсутствии планов вводить отрицательную ставку

Газета.Ruвчера в 09:41
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Происшествия

На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 16:23
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Экономика

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Гаджеты

Google Pixel 5 в опасности? Создатель Google Camera ушел из Google

По данным аналитической компании IDC, pf первые два квартала продаж Google отгрузила только 2 миллиона Pixel 4. Для сравнения: за аналогичный период было продано 3,5 миллиона Google Pixel 3 и 3 миллиона Google Pixel 3a.
iXBT.com 04:16
Общество

В Петербурге в четверг выпал мокрый снег

Газета.Ru 03:56
Общество

Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Общество

Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом

Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Автоспорт

«Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим

Команда "Формулы-1" "Феррари" подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом-младшим, сообщается на сайте "Ф-1".
РИА Новости 05:43
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой

В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма 00:22
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Общество

Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в своем выступлении просил рассмотреть возможность поэтапно снять региональные карантинные меры, пересказали «Ведомостям» три человека, близкие к разным участникам совещания.
Ведомости 01:47
2
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала фотографии из больницы

Вести Подмосковья 05:42
Общество

В России впервые стали потреблять кофе больше, чем чай

Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн и впервые превысило потребление чая.
ТАСС 05:03
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Здоровье

Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки

По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе.
Регион online вчера в 04:10
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Общество

Названы последствия отказа Швеции от карантина

Кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов предположил, что Швеция, отказавшаяся вводить карантин из-за коронавируса, может стать примером для других стран.
Рамблер вчера в 11:51
5
Общество

В Татарстане выявлен 61 новый случай коронавируса

По данным на 14 мая в Татарстане выявлен 61 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2.
НТР 24 03:41
Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
15
Общество

Отец Нурмагомедова перенес операцию на сердце

Газета.Ru 06:02
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Энергетика

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49
Музыка

Little Big представит акустическую версию песни Uno

Говорит Москва 12 мая в 10:30
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Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru вчера в 05:02
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Общество

Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.
Интерфакс 05:23
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу чешского производителя, скидки на весь модельный ряд Skoda достигают 300 тысяч рублей.
Новые автомобили вчера в 02:02
82
Общество

Почти во всей Японии досрочно сняли режим ЧС

ТАСС 05:32
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Единоборства

Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском вчера в 19:52
10
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