Общество
RT на русскомГлава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории. Трансляция выступления Пауэлла велась на сайте Института мировой экономики Петерсона.
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Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 16:23
Экономика
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Гаджеты
Google Pixel 5 в опасности? Создатель Google Camera ушел из Google
По данным аналитической компании IDC, pf первые два квартала продаж Google отгрузила только 2 миллиона Pixel 4. Для сравнения: за аналогичный период было продано 3,5 миллиона Google Pixel 3 и 3 миллиона Google Pixel 3a.
iXBT.com 04:16
Общество
В Петербурге в четверг выпал мокрый снег
Газета.Ru 03:56
Общество
Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Автоспорт
«Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим
Команда "Формулы-1" "Феррари" подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом-младшим, сообщается на сайте "Ф-1".
РИА Новости 05:43
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой
В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма 00:22
Общество
Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в своем выступлении просил рассмотреть возможность поэтапно снять региональные карантинные меры, пересказали «Ведомостям» три человека, близкие к разным участникам совещания.
Ведомости 01:47
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала фотографии из больницы
Вести Подмосковья 05:42
Общество
В России впервые стали потреблять кофе больше, чем чай
Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн и впервые превысило потребление чая.
ТАСС 05:03
Здоровье
Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки
По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе.
Регион online вчера в 04:10
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов предположил, что Швеция, отказавшаяся вводить карантин из-за коронавируса, может стать примером для других стран.
Рамблер вчера в 11:51
Общество
В Татарстане выявлен 61 новый случай коронавируса
По данным на 14 мая в Татарстане выявлен 61 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2.
НТР 24 03:41
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Общество
Отец Нурмагомедова перенес операцию на сердце
Газета.Ru 06:02
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49
Музыка
Little Big представит акустическую версию песни Uno
Говорит Москва 12 мая в 10:30
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Политика
В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова
Газета.Ru вчера в 05:02
Общество
Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве
Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.
Интерфакс 05:23
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу чешского производителя, скидки на весь модельный ряд Skoda достигают 300 тысяч рублей.
Новые автомобили вчера в 02:02
Единоборства
Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском вчера в 19:52