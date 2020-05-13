Общество
RT на русскомГлава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории. Трансляция выступления Пауэлла велась на сайте Института мировой экономики Петерсона.
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Общество
Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020
Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 г. перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения.
Ведомости 06:45
Политика
Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Киберспорт
VP.Prodigy и Natus Vincere выступят на ESL One Birmingham 2020
Приглашения получили VP.Prodigy, Natus Vincere, Gambit Esports, FlyToMoon, Team Spirit и другие коллективы.
CyberSport.ru 13:04
Политика
Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах
Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
Здоровье
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
Lenta.ru 08:17
Футбол
Бывший защитник «Динамо» Киев: гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины
Что касается меня, то за себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины.
Чемпионат 12:05
Космос
Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю
Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru 11 мая в 15:05
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Шоу-бизнес
Принцы Гарри и Уильям налаживают отношения
О примирении братьев высказалась королевский эксперт Наследники британского престола Гарри и Уильям почти не общались в течение последних нескольких лет.
WomanHit.ru 08:14
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу чешского производителя, скидки на весь модельный ряд Skoda достигают 300 тысяч рублей.
Новые автомобили 02:02
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Армия и оружие
СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv вчера в 05:11
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Экономика
23 российские компании вошли в список крупнейших в мире
В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
Коммерсантъ 12:29
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Общество
В банях запретят окунаться в бассейн и пить чай
В условиях коронавируса в России в банях бассейны и купели работать не будут, напитки и еда окажутся под запретом, контакты между посетителями ограничат.
Вести.Ru 12:56
Экономика
Достройка домов «Фаворита» в Туле начнется не раньше конца лета
Тульские новости 07:00
Наука
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля.
Lenta.ru 06:36