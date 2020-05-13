Общество
REGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Республиканцы настроены отказать демократам в их новом запросе на раздачу денег в связи с COVID
Коммерсантъвчера в 14:44
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Общество
В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса
В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире вчера в 05:09
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 12 мая в 08:01
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости вчера в 15:10
Политика
США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 23:22
Единоборства
Андрей Орловский победил бразильца Линса на UFC Fight Night 171
Андрей Орловский одержал победу над Фелипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171.
РЕН ТВ вчера в 22:48
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Музыка
Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO
В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия 12 мая в 13:39
Общество
ЕГЭ перенесено на более поздние сроки
Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Екатерина Климова считает, что они с Гелой Месхи могут воссоединиться
Актриса Екатерина Климова откровенно рассказала о себе в программе «Судьба человека». В ее жизни были встречи, расставания и потери.
Городовой вчера в 07:48
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Общество
Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в стране.
Lenta.ru вчера в 18:58
Общество
Россияне назвали главную проблему дистанционного образования
81% респондентов полагают, что самоизоляция мешает выпускникам готовиться к экзаменам.
РБК вчера в 22:00
Здоровье
Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19
Вакцина от коронавируса появится не раньше осени, и первыми ее должны получить люди из групп риска, а также те, чья работа связана с большим количеством контактов и опасностью заражения, заявила в интервью РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы "Шамир Асаф А Рофе", специалист по инфекционным болезням Галина Гольцман.
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия
Иркутянин протаранил несколько машин на угнанных «Жигулях» в Березовом
По предварительным данным, пьяный иркутянин угнал припаркованный «ВАЗ», однако хозяин машины услышал работу двигателя и попытался задержать угонщика.
ИркСиб вчера в 23:53
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Общество
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции
Российская газета вчера в 22:15
Футбол
Джикия и «Спартак» приняли участие в «Эстафете добра»
Джанаев призвал присоединиться к акции футболистов других клубов премьер-лиги, передав эстафету «Спартаку» в лице капитана красно-белых Георгия Джикии.
Inc-news.ru вчера в 11:22
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости вчера в 11:06
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru вчера в 12:14
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Общество
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 17:47
Экономика
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Общество
Названы причины, за которые могут уволить работника на «удаленке»
По словам Шмакова, находясь дома, работник теоретически не может совершить грубое нарушение, как например, прогул или пьянство, за которое сразу можно уволить.
Телеканал 360° вчера в 22:15
Общество
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Авто
В России продажи новых автомобилей рухнули на 72 процента
Продажи новых автомобилей в России рухнули на 72,4%.
За рулем Кубань 12 мая в 08:37