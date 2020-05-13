Общество
REGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Шоу-бизнес
Пенсии Гузеевой и Сябитовой сравнили
Издание отмечает, что пенсия Сябитовой составляет всего лишь чуть выше 14 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 03:14
Космос
Обломки китайской ракеты упали на Африку
Как пишут американские СМИ, если бы ракета вошла в атмосферу на 15-20 минут раньше, то ее обломки могли упасть точно на Нью-Йорк.
Популярная механика 04:17
Общество
Ледоход на реке Лене достиг Якутска
На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Сунтарского, Нюрбинского и Верхневилюйского районов.
Якутия 24 11 мая в 19:44
Общество
Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом
Дополнительная выплата на ребенка до трех лет Сколько заплатят: по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь).
ТАСС 09:45
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
Политика
В Кремле сообщили, что массового укрупнения регионов не будет
Слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа не является стартом кампании по массовому укрупнению российских регионов, заявил источник в администрации президента РФ Владимира Путина.
News.ru 20:35
Политика
Игорь Коломойский теряет «Приват»
Поправки, известные как «антиколомойский закон», сохраняют контроль государства над крупнейшим в стране банком «Приват», национализированным в 2016 году.
Коммерсантъ 11:52
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Единоборства
Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом
Глава UFC Дэна Уайт заявил, что поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Джастином Гэтжи не пройдет летом.
Vprognoze.ru 08:00
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Общество
Лоукостер «Победа» возобновляет полеты с 1 июня
Тавто.Ру 05:26
Общество
Законопроект о праве полиции вскрывать автомобили внесён в Госдуму
Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 03:25
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Авто
Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт вчера в 05:53
Здоровье
Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса
Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
Происшествия
Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику
Российская газета 07:59
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
Здоровье
В Алтайском крае до конца недели могут снять часть ограничений
В Алтайском крае до конца текущей недели власти могут снять часть ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 15:23
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Хоккей
«Мы хотели создать из КХЛ лигу без клубов-олигархов. Но ...». Большое интервью Вячеслава Фетисова
Ребята будут стараться хорошо играть, условно, до 25-26 лет — неважно, какой возраст будет принят для того, чтобы попасть в НХЛ.
Спорт-Экспресс 17:00
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25