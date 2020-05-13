Общество

REGNUMREGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Республиканцы настроены отказать демократам в их новом запросе на раздачу денег в связи с COVID

Коммерсантъ14:44

Глава ФРС США назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса

Интерфакс09:54

Нынешний кризис в США назвали беспрецедентным

Росбалт10:43

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

RT на русском10:30

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно

Финмаркет10:23

Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

REGNUM11:38

Глава ФРС заявил об отсутствии планов вводить отрицательную ставку

Газета.Ru09:41
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
12
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
446
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
691
Шоу-бизнес

Пенсии Гузеевой и Сябитовой сравнили

Издание отмечает, что пенсия Сябитовой составляет всего лишь чуть выше 14 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 03:14
Космос

Обломки китайской ракеты упали на Африку

Как пишут американские СМИ, если бы ракета вошла в атмосферу на 15-20 минут раньше, то ее обломки могли упасть точно на Нью-Йорк.
Популярная механика 04:17
13
Общество

Ледоход на реке Лене достиг Якутска

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Сунтарского, Нюрбинского и Верхневилюйского районов.
Якутия 24 11 мая в 19:44
Общество

Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом

Дополнительная выплата на ребенка до трех лет Сколько заплатят: по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь).
ТАСС 09:45
1
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
4,8K
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
46
Политика

В Кремле сообщили, что массового укрупнения регионов не будет

Слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа не является стартом кампании по массовому укрупнению российских регионов, заявил источник в администрации президента РФ Владимира Путина.
News.ru 20:35
Политика

Игорь Коломойский теряет «Приват»

Поправки, известные как «антиколомойский закон», сохраняют контроль государства над крупнейшим в стране банком «Приват», национализированным в 2016 году.
Коммерсантъ 11:52
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Известия 09:53
140
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
7
Единоборства

Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом

Глава UFC Дэна Уайт заявил, что поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Джастином Гэтжи не пройдет летом.
Vprognoze.ru 08:00
6
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
45
Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Дни24 06:10
2
Общество

Лоукостер «Победа» возобновляет полеты с 1 июня

Тавто.Ру 05:26
90
Общество

Законопроект о праве полиции вскрывать автомобили внесён в Госдуму

Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 03:25
4,1K
Общество

Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
929
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
3,3K
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
13
Авто

Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт вчера в 05:53
208
Здоровье

Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса

Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
23
Происшествия

Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику

Российская газета 07:59
Здоровье

Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области

В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
18
Здоровье

В Алтайском крае до конца недели могут снять часть ограничений

В Алтайском крае до конца текущей недели власти могут снять часть ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 15:23
14
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
3,5K
Хоккей

«Мы хотели создать из КХЛ лигу без клубов-олигархов. Но ...». Большое интервью Вячеслава Фетисова

Ребята будут стараться хорошо играть, условно, до 25-26 лет — неважно, какой возраст будет принят для того, чтобы попасть в НХЛ.
Спорт-Экспресс 17:00
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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