Общество
RT на русскомГлава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране
Трансляция выступления Пауэлла велась на сайте Института мировой экономики Петерсона. «Масштабы и темпы этого спада не имеют прецедентов в современной истории — значительно хуже, чем любая рецессия со времён Второй мировой войны», — заявил глава ФРС США.
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Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Технологии
Sony продала 110 миллионов PS4 и выпустит PlayStation 5 к Рождеству
За весь 2019 финансовый год было продано 13,6 млн PS4, тогда как в прошлом году этот результат достигал 17,8 млн игровых консолей.
MobiDevices 07:42
Здоровье
Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье
По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
Подмосковье Сегодня 07:54
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
Происшествия
Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов
Российская газета 08:53
Экономика
В Саратовской области установлен новый прожиточный минимум
За I квартал 2020 года прожиточный минимум установлен в следующих размерах: на душу населения – 9138 руб. (+329 рублей - по сравнению с аналогичным показателем на последний квартал 2019 года - прим. ред.), трудоспособное население – 9849 руб. (+340 рублей), пенсионеры – 7565 руб. (+254 рубля), дети – 9451 руб. (+487 рублей).
Саратов 24 10:00
Экономика
Саудовская Аравия входит в кризис. Из-за дешевой нефти и коронавируса все масштабные проекты оказались под угрозой
Из-за коронавируса Саудовская Аравия уже потеряла доход от туризма, связанного с исламом – доходы от паломничества в Мекку и Медину давали до 5,5% от ВВП ненефтяного сектора, теперь этих доходов не стало.
Банки Сегодня 06:27
Космос
Ученые объяснили происхождение необычной формы X-галактики
В прошлом было две основные теории, объясняющие происхождение лепестков PKS 2014–55.
Машины и Механизмы 02:24
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 13:53
Происшествия
Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика
Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК 11:12
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер 11:51
Общество
В Госдуме пять депутатов заразились коронавирусом
Пять депутатов Госдумы заболели COVID-19. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport 05:48
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Энергетика
ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть
ОПЕК ухудшила прогноз снижения мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса: по итогам 2020 года ожидается падение спроса на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн баррелей превышает предыдущий прогноз, следует из майского отчета организации.
ТАСС 08:43
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Общество
Российским вузам дали рекомендации по ценам на обучение в 2020 году
Москва, 13 мая 2020, 14:34 — REGNUM Стоимость обучения в российских вузах, вероятно, останется на уровне 2019 года и повышаться не будет.
REGNUM 07:34
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
Авто
Автоэксперт рассказал, как не ошибиться при покупке подержанного авто
Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с журналистом издания «НьюИнформ» рассказал, на какие моменты нужно обращать внимание водителям, покупающим автомобиль на вторичном рынке.
NewInform вчера в 06:59
Игры
Компания 2K выпустит сборник Mafia: Trilogy
Сборник Mafia: Trilogy выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One и на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store.
News.ru 10:39
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
Общество
Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни
Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Происшествия
Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе
По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11