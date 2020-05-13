Трансляция выступления Пауэлла велась на сайте Института мировой экономики Петерсона. «Масштабы и темпы этого спада не имеют прецедентов в современной истории — значительно хуже, чем любая рецессия со времён Второй мировой войны», — заявил глава ФРС США.

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

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