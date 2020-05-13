Общество

REGNUMREGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Перед США замаячила угроза застоя

Lenta.ru22:45

Глава ФРС США назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса

Интерфакс09:54

Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

REGNUM11:38

Нынешний кризис в США назвали беспрецедентным

Росбалт10:43

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

RT на русском10:30

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно

Финмаркет10:23

Республиканцы настроены отказать демократам в их новом запросе на раздачу денег в связи с COVID

Коммерсантъ14:44
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Общество

В Госдуме попросили правительство разрешить верующим посещать храмы

Группа депутатов попросила и.о. главы кабмина Андрея Белоусова разрешить верующим ходить в храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:32
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Кино

Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»

По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру 11:55
Экономика

Сдавать некому: как коронавирус повлиял на аренду в Краснодаре, Сочи и других городах РФ

Эксперты портала "Мир квартир" оценили, как ситуация с коронавирусом повлияла на цены на аренду жилья в крупных городах страны, в том числе Сочи и Краснодаре.
KrasnodarMedia 11 мая в 06:27
Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

РБК 07:49
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Общество

Врач рассказала о риске заражения коронавирусом в перчатках

Накануне руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Известиям» о правилах ношения масок.
Известия 20:57
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
307
Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor 12:05
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Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Дни24 06:10
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
3,6K
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
142
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
12
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Общество

ЕГЭ в России перенесли на более поздний срок

В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для большинства учеников будет перенесен на более поздний срок.
МонаВиста 08:26
1,1K
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
307
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы 22:24
3
Экономика

Фондовый рынок США перешел в «красную зону»

Нью-Йорк, США, 12 мая 2020, 22:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США переместились в «красную зону» к середине торговой сессии 12 мая.
REGNUM вчера в 15:07
Происшествия

Самолёт «России», летевший в Уфу, вынужденно вернулся в Петербург

Самолет АК "Россия" Rossiya-airlines.com "По решению командира воздушного судна рейс, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления", — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.
REGNUM 10:49
27
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Происшествия

Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов

По словам сельчан, больницу закрыли на карантин из-за коронавируса, а к пациентам, запертым в отделении, не пускают ни врачей, ни родственников.
Российская газета 08:53
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Авто

В России ужесточат правила ввоза праворульных машин

Полный запрет на ввоз праворульных машин распространяется на технику категорий М2 и М3.
Медиа-Центр 35media.ru 10 мая в 23:51
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Армия и оружие

В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России

"Чжунго цзюньван" проанализировали готовность РФ к воздушным угрозам. В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России.
Piter.tv 08:44
19
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
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Шоу-бизнес

Сюткин зарабатывает на онлайн-поздравлениях в период самоизоляции

Музыкант рассказал об особенностях таких выступлений В недавнем интервью Валерий Сюткин поведал о работе звезд в период пандемии коронавируса.
WomanHit.ru 09:10
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
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Энергетика

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости вчера в 01:00
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Здоровье

В Бурятии зарегистрировали 687 случаев заражения коронавирусом

На утро 12 мая в регионе зарегистрировано 687 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 11 мая в 21:32
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Армия и оружие

Из Италии вернулся десятый самолет с российскими военными

РИА Новости 16:39
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Экономика

Правительство уточнило требования для получения субсидий

Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 11:06
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