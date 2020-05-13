Общество
REGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Общество
В Госдуме попросили правительство разрешить верующим посещать храмы
Группа депутатов попросила и.о. главы кабмина Андрея Белоусова разрешить верующим ходить в храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:32
Кино
Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»
По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру 11:55
Экономика
Сдавать некому: как коронавирус повлиял на аренду в Краснодаре, Сочи и других городах РФ
Эксперты портала "Мир квартир" оценили, как ситуация с коронавирусом повлияла на цены на аренду жилья в крупных городах страны, в том числе Сочи и Краснодаре.
KrasnodarMedia 11 мая в 06:27
Общество
Врач рассказала о риске заражения коронавирусом в перчатках
Накануне руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Известиям» о правилах ношения масок.
Известия 20:57
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor 12:05
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
ЕГЭ в России перенесли на более поздний срок
В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для большинства учеников будет перенесен на более поздний срок.
МонаВиста 08:26
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса
По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы 22:24
Экономика
Фондовый рынок США перешел в «красную зону»
Нью-Йорк, США, 12 мая 2020, 22:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США переместились в «красную зону» к середине торговой сессии 12 мая.
REGNUM вчера в 15:07
Происшествия
Самолёт «России», летевший в Уфу, вынужденно вернулся в Петербург
Самолет АК "Россия" Rossiya-airlines.com "По решению командира воздушного судна рейс, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления", — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.
REGNUM 10:49
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Происшествия
Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов
По словам сельчан, больницу закрыли на карантин из-за коронавируса, а к пациентам, запертым в отделении, не пускают ни врачей, ни родственников.
Российская газета 08:53
Авто
В России ужесточат правила ввоза праворульных машин
Полный запрет на ввоз праворульных машин распространяется на технику категорий М2 и М3.
Медиа-Центр 35media.ru 10 мая в 23:51
Армия и оружие
В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России
"Чжунго цзюньван" проанализировали готовность РФ к воздушным угрозам. В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России.
Piter.tv 08:44
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Шоу-бизнес
Сюткин зарабатывает на онлайн-поздравлениях в период самоизоляции
Музыкант рассказал об особенностях таких выступлений В недавнем интервью Валерий Сюткин поведал о работе звезд в период пандемии коронавируса.
WomanHit.ru 09:10
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Энергетика
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
В Бурятии зарегистрировали 687 случаев заражения коронавирусом
На утро 12 мая в регионе зарегистрировано 687 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 11 мая в 21:32
Экономика
Правительство уточнило требования для получения субсидий
Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 11:06