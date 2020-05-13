Общество
REGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Общество
У девятиклассников отменили экзамены
Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика.
Известия Мордовии 07:22
Общество
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
Гаджеты
В России стартуют продажи мощных и дешевых смартфонов, «убийц» Xiaomi
В российских магазинах появились новые смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro, которые выступают конкурентами популярным китайским гаджетам бренда Xiaomi: Redmi Note 9 Pro и 9 Pro Max.
ПРАЙМ 04:33
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
48 тысяч южноуральских семей получили выплату на детей до трех лет
48 тысяч южноуральских семей, имеющих или имевших право на материнский капитал, получили ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Магсити74 11 мая в 22:03
Космос
Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ
Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва вчера в 02:28
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Здоровье
В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия 03:19
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Общество
Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США
RuNews24.ru 08:32
Общество
Сахалинцам разъяснили, как получить новые федеральные выплаты
Сахалинские чиновники в прямом эфире губернатора дали разъяснения по новым выплатам, назначенным президентом России Владимиром Путиным.
Сахалин.Инфо 04:14
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Интернет
YouTube Music заменит Google Play Музыку
Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка.
CNews 03:18
Общество
Александр Усс прокомментировал красноярские очереди в ПФР
Губернатор Красноярского края оперативно отреагировал на сообщения красноярцев о том, что в отделение ПФР в городе выстроились огромные очереди.
Наш Красноярский край 08:24
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня вчера в 10:40
Кино
Джош Гэд получил роль в фильме-катастрофе Роланда Эммериха
В актерском ансамбле фильма-катастрофы мастера жанра Роланда Эммериха («День независимости», «Послезавтра», «2012») «Падение Луны» (Moonfall) появилась первая звезда — на роль в картине подписался Джош Гэд («Красавица и Чудовище», «Маленькие чудовища»).
Кinomania 16:30
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Здоровье
За сутки в Китае выявили 15 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в Китае было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей.
Газета.Ru вчера в 21:53
Общество
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
Гаджеты
Главу компании Xiaomi уличили в использовании iPhone
Фолловеры раскритиковали бизнесмена: многие из подписчиков Лей Цзуна оказались ярыми поклонниками продукции Xiaomi и посчитали недопустимым использование товаров Apple главой компании.
iReactor 04:49
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42