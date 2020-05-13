Общество

REGNUMREGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Республиканцы настроены отказать демократам в их новом запросе на раздачу денег в связи с COVID

Коммерсантъ14:44

Глава ФРС заявил об отсутствии планов вводить отрицательную ставку

Газета.Ru09:41

Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

REGNUM11:38

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

RT на русском10:30

В ФРС США назвали беспрецедентными масштабы экономического спада в стране

Известия10:01

Глава ФРС США назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса

Интерфакс09:54

Падение акций усугубляется заявлениями главы ФРС США

ИА Красная Весна13:40
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество

Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом

Дополнительная выплата на ребенка до трех лет Сколько заплатят: по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь).
ТАСС 09:45
15
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
1
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
6
Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
189
Общество

Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору

Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
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Происшествия

Игрок ХК «Северсталь» Егор Морозов стал участником смертельного ДТП

Нападающий хоккейной «Северстали» Егор Морозов оказался одним из участников ДТП в городе Тольятти, в результате которого вечером 12 мая погиб человек.
Вологда Регион 11:36
1
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов 13 мая

Американский доллар потерял 19 копеек по сравнению с предыдущей сессией торгов. Биржевой курс доллара составляет 73,52 рубля.
Экономика сегодня 03:18
105
Политика

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
335
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 13:50
Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM вчера в 17:12
141
Общество

Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
818
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
372
Наука

Термофильные водоросли защитили кораллы от обесцвечивания

Большую экологическую проблему представляет обесцвечивание кораллов — болезнь, которая проявляется в виде потери окраски и возникает по причине отмирания эндосимбиотических водорослей семейства семейство Symbiodiniaceae.
N+1 14:25
Музыка

Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров

Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
539
Происшествия

Охота львицы на поедающих зебру гиен попала на видео

Lenta.ru 10:22
Футбол

Агент: В Италии интересуются защитником «Локомотива» Магкеевым

Агент Марат Хинчагов рассказал об интересе итальянских клубов к защитнику московского «Локомотива» Станиславу Магкееву.
Нева Спорт 13:53
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
250
Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru 15:17
58
Политика

США хотят усилить санкции против России за нарушение прав человека

В Конгрессе США представили проект резолюции, предлагающий ужесточить антироссийские санкции за нарушение прав человека, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
4,2K
Политика

На Украине захотели создать СП «Антонов» и Boeing

Украина надеется достичь договоренностей по созданию совместного предприятия между компанией «Антонов» и американской корпорацией Boeing, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Rambler News Service 09:53
12
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

РИА Новости 03:13
1,4K
Экономика

В Тульской области к вводу в эксплуатацию готовятся 6 домов

Тульская пресса 07:05
3
Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей

О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
10
Общество

Криптовалюты Telegram не будет — Павел Дуров закрыл проект TON

Популярная механика 07:16
411
Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Известия вчера в 12:30
33
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
446
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
191
Энергетика

Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%

«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
2
Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
179
Общество

В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
19
Как работают Яндекс.Новости?
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