Общество

REGNUMREGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Снижения на фоне комментариев главы ФРС США

Финмаркет02:39

Республиканцы настроены отказать демократам в их новом запросе на раздачу денег в связи с COVID

Коммерсантъвчера в 14:44

Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

REGNUMвчера в 11:38

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

RT на русскомвчера в 10:30

В ФРС США назвали беспрецедентными масштабы экономического спада в стране

Известиявчера в 10:01

Глава ФРС США назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса

Интерфаксвчера в 09:54

Глава ФРС заявил об отсутствии планов вводить отрицательную ставку

Газета.Ruвчера в 09:41
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Авто

В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan

Ташкент, 14 мая 2020, 11:15 — REGNUM Завод по производству китайских автомобилей Oshan планируют построить на территории Навоийской свободной экономической зоны в Узбекистане, сообщает агентство «УзА».
REGNUM 04:15
1
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru 12 мая в 03:16
122
Общество

В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек

За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
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Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Российская газета 03:32
10
Путешествия

Спрогнозировано открытие туристического сезона на Кипре

Кипр готовится к возобновлению въездного туризма и открытию сезона после спада пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:26
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
2K
Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
352
Здоровье

В России выявили нетипичный симптом коронавируса

В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела.
РИА Новости 02:53
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Единоборства

Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом

Глава UFC Дэна Уайт заявил, что поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Джастином Гэтжи не пройдет летом.
Vprognoze.ru вчера в 08:00
6
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
9
Наука

Кошки могут заражать друг друга коронавирусом

Кошки оказались способны заражать друг друга COVID-19, даже если у больных животных не было симптомов заболевания.
iReactor 03:15
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
1K
Общество

ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ

Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсантъ".
РИА Новости 03:07
Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество

СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 04:31
Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
64
Общество

В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Авто

ГАЗ начал продажи новых вариаций «Садко Next»

Новый «Садко» имеет просторный и комфортный кабинный модуль Next, уже в начальной версии состоящий из подрессоренного водительского кресла с анатомической поддержкой.
CarsWeek.ru вчера в 11:30
2
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
17
Общество

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
202
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что не собирается реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона в ее адрес.
Газета.Ru 04:12
44
Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03
389
Общество

Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей

Единовременная выплата десяти тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.
Московский Комсомолец 03:57
Здоровье

Ученый рассказал об уникальности коронавируса

Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
9
Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
14
Здоровье

Еще 64 человека в Свердловской области заразились коронавирусом

Общее число заболевших в Свердловской области возросло до 2362 человек, из них 574 выздоровели, в том числе 40 за минувшие сутки, 4 человека скончались, в том числе один за минувшие сутки — умер возрастной пациент с подтвержденным COVID-19.
Kursk.com 03:51
1
Армия и оружие

65 лет назад был подписан Варшавский договор

14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.
Газета.Ru 02:40
Кино

Съемки «Матрицы 4» возобновят в июле

В четверг, 14 мая, стало известно о том, что съемки четвертой части "Матрицы" намерены возобновить в июле этого года.
Piter.tv 04:12
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 заражений людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:55
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