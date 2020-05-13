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Авто В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan Ташкент, 14 мая 2020, 11:15 — REGNUM Завод по производству китайских автомобилей Oshan планируют построить на территории Навоийской свободной экономической зоны в Узбекистане, сообщает агентство «УзА». 1

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Экономика В России построят 25 заводов для утилизации отходов Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. 352

Здоровье В России выявили нетипичный симптом коронавируса В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела. 150

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Общество Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. 1K

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Общество СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

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