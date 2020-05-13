Общество

REGNUMREGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Республиканцы настроены отказать демократам в их новом запросе на раздачу денег в связи с COVID

Коммерсантъ14:44

Глава ФРС США назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса

Интерфакс09:54

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом кризисе

Piter.tv11:16

Нынешний кризис в США назвали беспрецедентным

Росбалт10:43

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

RT на русском10:30

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно

Финмаркет10:23

Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

REGNUM11:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 21:50, Ашберн
Армия и оружие

В Китае восхитились возможностями российских систем ПВО-ПРО

ГЛАС.RU 05:05
19
Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru 10:09
33
Политика

Академик РАН рассказал о вакцинации от коронавируса по «военному» пути

В России вакцинация от коронавируса может начать проводиться по так называемому «военному» пути, заявил академик РАН Сергей Колесников.
Известия 21:25
1
Футбол

Семин отказался комментировать слухи об уходе из «Локомотива»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в интервью агентству Sport24 отказался комментировать информацию о возможном уходе из клуба.
Piter.tv 11:04
Музыка

Костромичи смогут увидеть выступление группы Little Big на Евровидении

k1news.ru 10:30
80
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
479
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
3,5K
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
4,1K
Политика

Три российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru 14:33
217
Шоу-бизнес

Роберт Паттинсон на карантине ест овсянку

Паттинсон рассказывает, что во время изоляции ему пришлось заняться кулинарией.
Газета Metro 09:36
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
14
Общество

Рособрнадзор сообщил о переносе ЕГЭ на вторую половину июня

ЕГЭ будет перенесен на вторую половину июня, заключил Рособрнадзор.
Слово и Дело 07:38
54
Футбол

Савин: «Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей»

Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.
Евро-футбол.ру вчера в 08:35
3
Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 13:53
10
Экономика

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
37
Политика

Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения

О попытке вторжения в Венесуэлу стало известно 3 мая. По словам президента страны Николаса Мадуро, оно было проспонсировано США и Колумбией.
Lenta.ru 20:13
Космос

В Роскосмосе считают Марс наиболее подходящей для колонизации планетой

News.ru вчера в 02:45
5
Политика

В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России

Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
725
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
7
Общество

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
1
Наука

Тагишский метеорит оказался щелочным

Канадские геохимики проанализировали фрагменты Тагишского метеорита методом атомно-зондовой томографии и выяснили, что частицы магнетита в его составе формировались в щелочной среде.
N+1 07:39
Транспорт

Губернатор Амурской области проверил ход ремонта улиц областного центра (фото)

«На всех участках заменим 100 % сетей, ваше поручение будет выполнено», – доложил губернатору первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.
Амур.инфо 21:16
Общество

В МЧС дали советы по изготовлению антисептика против COVID-19

В МЧС дали рекомендации по самостоятельному изготовлению дезинфицирующего раствора от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 20:19
1
Экономика

Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии

Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
51
Здоровье

В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия 03:19
1
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости 06:48
6K
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости 16:59
1,6K
Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса

Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
1
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 08:29
44
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
114
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное