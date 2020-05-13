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Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 14

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Политика Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения О попытке вторжения в Венесуэлу стало известно 3 мая. По словам президента страны Николаса Мадуро, оно было проспонсировано США и Колумбией.

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