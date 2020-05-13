Общество
REGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Республиканцы настроены отказать демократам в их новом запросе на раздачу денег в связи с COVID
Коммерсантъвчера в 14:44
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Общество
Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей
Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 12 мая в 02:17
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 000 рублей.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Здоровье
В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM вчера в 03:01
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 11:59
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Здоровье
На Колыме боле 500 медработников получили дополнительные выплаты
По словам губернатора Сергея Носова, сотрудники инфекционного госпиталя при Магаданской областной больнице выплаты получают ещё с 30 апреля, пишет «Магаданская правда».
REGNUM 02:58
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Общество
В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости
Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия вчера в 05:44
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Политика
Три региона России могут объединить в один
В 2021 году могут объединить три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
МР7.ру вчера в 15:05
Общество
ВОЗ допустила эволюцию коронавируса в эндемическую инфекцию
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная инфекция может никогда не исчезнуть.
Известия вчера в 22:10
Происшествия
В Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
По данным минздрава, за минувшие сутки в Омской области скончался один пациент с коронавирусом.
REGNUM 02:36
Культура
Видеосервис more.tv заключил многолетнюю сделку с ViacomCBS
По словам генерального директора more.tv Дениса Горшкова, ViacomCBS обладает одним из самых сильных и диверсифицированных портфелей ТВ-контента на рынке и огромной библиотекой сериалов, ставших мировыми хитами.
Telesputnik.ru вчера в 05:04
Общество
Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку
Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Газета.Ru 12 мая в 12:26
Шоу-бизнес
Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности
Елизавета Шевыркова после развода с актером Маратом Башаровым не комментировала сообщения о домашнем насилии в их семье.
Shraibikus News вчера в 13:26
Общество
Губернатор Евгений Куйвашев объявил о смягчении режима изоляции в Свердловской области
Основные ограничения сохранятся, в том числе запрет на продажу спиртного в магазинах после 19:00.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 01:42
Гаджеты
Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G презентуют 19 мая
IQOO Z1 заряжается от сверхбыстрого устройства мощностью 44 Вт. Но главное ноу-хау, примененное в этом гаджете, – это поддержка сразу двух SIM-карт пятого поколения мобильной связи (5G).
Picsnews.net 11 мая в 03:47
Общество
Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки
Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
Религия
Столкновения полиции с демонстрантами произошли в Черногории
Демонстранты забрасывали полицию камнями. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие, — пишет местный сайт «Вести».
Эхо Москвы 02:38
Экономика
Счётная палата РФ нашла нарушения при строительстве волгоградского центра трансплантации почки
Как стало известно 14 мая, Счётная палата РФ нашла нарушения при строительстве федерального центра трансплантации почки и диализа в городе Волжском Волгоградской области.
V1.ru 02:20