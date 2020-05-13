Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.

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Здоровье В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 585

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