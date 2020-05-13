Общество
REGNUMГлава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Масштабы и скорость этого спада не имеют современного прецедента, значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны.
— Джером Пауэлл, американский юристМоссовет 15:43
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Общество
Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»
Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Общество
Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом
Дополнительная выплата на ребенка до трех лет Сколько заплатят: по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь).
ТАСС 09:45
Кино
Роберт Паттинсон отказался ходить в спортзал ради роли Бэтмена
Британский актер Роберт Паттинсон признался, что не занимается спортом ради наращивания мускулатуры для роли Бэтмена.
Культуромания 15:08
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Единоборства
Стало известно об ухудшении состояния отца Нурмагомедова
25 апреля стало известно о том, что отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали.
Lenta.ru 13:49
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Политика
Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT
Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ.
Известия 16:22
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия
Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
Общество
ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Общество
Песков раскрыл, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого ранее диагностировали COVID-19, рассказал, как заболел коронавирусом.
Мойка78 15:33
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 13:53
Армия и оружие
Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров
Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение 10:20
Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 06:28
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Религия
Двое священников умерли от коронавируса
Клирик столичного храма Троицы Живоначальной в Конькове протоиерей Алексий Пеньков и клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Петр (Грибов) скончались от COVID-19, сообщается в среду в Telegram-канале Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:29
Политика
Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Общество
«Победа» возобновит полёты по России с 1 июня
В среду, 13 мая, стало известно, что авиакомпания «Победа» возобновит рейсы по городам России с 1 июня. Об этом сообщил пассажироперевозчик.
Форпост Северо-Запад 04:55
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Политика
Российские супертраулеры оставили без улова британских рыбаков
Законный промысел дюжины российских супертраулеров в британской природоохранной зоне вызвал гнев экоактивистов и зависть рыболов Объединенного Королевства.
ПолитРоссия 14:29
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова заявила, что он душил ее беременную
Бывшая жена актера Марата Башарова заявила, что рукоприкладство в их семье началось задолго до того, как общественности стало известно о ее проблемах.
Московский Комсомолец 14:15