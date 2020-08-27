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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система США, которая выполняет функции центробанка страны, смягчает политику в отношении инфляции. Уточняется, что теперь целевой показатель — в среднем 2%. При этом допускается его небольшое повышение.В источнике
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Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики

Финмаркет02:21
Коммерсантъ

ФРС станет еще мягче

Коммерсантъ18:09
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США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции

Амур.инфовчера в 14:23
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ИА Красная Весна18:39
Газета.Ru

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ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ruвчера в 11:04
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАССвчера в 10:20

«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
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Тактические учения на Гродненском направлении начались в Белоруссии

«Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск», – говорится в Telegram-канале минобороны республики.
Взгляд.ру03:16

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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С 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией

Правительство Польши подготовило список из 46 стран, авиасообщение с которыми будет запрещено из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили российские информагентства со ссылкой на «Польское агентство печати».
Коммерсантъ19:59
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