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ТАСС
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.В источнике
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Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики

Финмаркет02:21
Коммерсантъ

ФРС станет еще мягче

Коммерсантъ18:09
ПРАЙМ

ФРС США оставила своей целью инфляцию на уровне 2%

ПРАЙМвчера в 09:42
Газета.Ru

Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Газета.Ruвчера в 11:50
News.ru

ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ruвчера в 11:04
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАССвчера в 10:20
Амур.инфо

США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции

Амур.инфовчера в 14:23

В НХЛ на два дня приостановили проведение Кубка Стэнли

Напомним, в последние дни в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
Чемпионат18:15

«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest

Практичность и функциональность нового универсала Granta Cross Quest подчёркивает новая обивка кресел из специальной водо- и грязеотталкивающей ткани, а также резиновый коврик багажного отсека и две багажных сетки.
Тарантас Ньюс23:29
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Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.
РИА Новости03:12

Nissan улучшил качество ЛКП на заводе в Петербурге

Представители российской компании добавили, что Nissan постоянно стремится улучшить качество и долговечность собственных транспортных средств, а новая технология должна положительно сказаться на желании россиян эксплуатировать авто именно этого бренда.
Car.ruвчера в 11:30
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Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и роста внешних фондовых площадок, индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2% на фоне укрепления рубля, а индекс МосБиржи почти не изменился.
Интерфакс03:28

Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.
ТАСС02:51
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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Компания "Юнилевер" при поддержке Союза мороженщиков России обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до 100 г из списка товаров, подлежащих маркировке по экономическим и технологическим причинам.
Газета.Ru03:08
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В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42
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