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ТАСС
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.В источнике
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Деловое.ТВ

ФРС США стремится к смягчении политики относительно инфляции

Деловое.ТВ12:37
Газета.Ru

Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Газета.Ru11:50
Вестник Кавказа

ФРС США продолжает стремиться к инфляции в 2%

Вестник Кавказа10:00
News.ru

ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ru11:04
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАСС10:20
Финмаркет

ФРС заложила фундамент для длительного сохранения низких ставок

Финмаркет11:27
ПРАЙМ

ФРС США оставила своей целью инфляцию на уровне 2%

ПРАЙМ09:42

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
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Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным

Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно.
Владимир Познер
Журналист
Газета.Ru12:12
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Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства «Фуросемид»

Производство препарата «Фуросемид» в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК11:54
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Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.
Инфорос09:26
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ВС РФ отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования

Верховный суд РФ отказался принять к производству коллективный иск кандидатов в депутаты от проекта "Объединенные демократы" о запрете трехдневного голосования, сообщили "Интерфаксу" в курирующем проект движении "Открытая Россия".
Интерфакс10:39
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Главу владимирской Росгвардии приговорили к трем годам условно

Судья Юрий Евтухов признал ее виновной в мошенничестве с использованием служебного положения и в превышении должностных полномочий, назначив ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
ПроВладимир09:28
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