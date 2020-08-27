Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.В источнике
Подробнее о событии
Амур.инфо

США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции

Амур.инфо14:23
Газета.Ru

Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Газета.Ru11:50
Вестник Кавказа

ФРС США продолжает стремиться к инфляции в 2%

Вестник Кавказа10:00
News.ru

ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ru11:04
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАСС10:20
Финмаркет

ФРС заложила фундамент для длительного сохранения низких ставок

Финмаркет11:27
ПРАЙМ

ФРС США оставила своей целью инфляцию на уровне 2%

ПРАЙМ09:42

Долгожители реже заражаются коронавирусом

«Экстремальное долголетие (способность дожить до 90 и более лет) точно имеет сильную генетическую компоненту, долгожители чаще имеют родителей и прародителей-долгожителей», — сообщил «Известиям» основатель биотехнологической компании «Геро» Петр Федичев.
Долгожители реже заражаются коронавирусом
Известия17:30
4

Появились изображения новых моторов ЗМЗ для «Русского Прадо»

Недавно стало известно, что модернизированный УАЗ «Патриот», который также известен как «Русский Прадо», станет обладателем двух новых турбированных двигателя с отдачей 150 и 170 л.с. Их патентные изображения, которые фактически стали первым документальным подтверждением этого, недавно были опубликованы в базе ФИПСа.
32CARS.ru13:04
33

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
427