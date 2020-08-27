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ТАСС
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.В источнике
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Финмаркет

ФРС заложила фундамент для длительного сохранения низких ставок

Финмаркетвчера в 11:27
ИА Красная Весна

Процентные ставки для граждан в США будут снижаться — эксперт

ИА Красная Весна18:39
Амур.инфо

США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции

Амур.инфовчера в 14:23
Газета.Ru

Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Газета.Ruвчера в 11:50
Коммерсантъ

ФРС станет еще мягче

Коммерсантъ18:09
News.ru

ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ruвчера в 11:04
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАССвчера в 10:20

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
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Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей

Певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин понесли в прошлом году многомиллионные убытки, сообщает "kp.ru" на основании данных финансовой отчетности российских знаменитостей, занимающихся бизнесом.
РИА Новости19:19

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания офицера части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который подозревается в шпионаже в пользу Украины.
Ведомостивчера в 07:07
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Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко выбыл из строя на пять месяцев

«Генеральный менеджер „Сент-Луиса“ Даг Армстронг сообщил, что Тарасенко предстоит операция на плече на следующей неделе, его состояние будет оценено не раньше чем через пять месяцев», — заявили в клубе.
ИА Красная Весна19:26

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.
Инфоросвчера в 09:26
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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