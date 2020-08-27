Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции
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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.В источнике
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