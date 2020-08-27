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ТАСС
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.В источнике
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Коммерсантъ

ФРС станет еще мягче

Коммерсантъ18:09
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАССвчера в 10:20
Амур.инфо

США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции

Амур.инфовчера в 14:23
Газета.Ru

Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Газета.Ruвчера в 11:50
Финмаркет

ФРС заложила фундамент для длительного сохранения низких ставок

Финмаркетвчера в 11:27
News.ru

ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ruвчера в 11:04
ИА Красная Весна

Эксперт отметил, как новая политика ФРС повлияет на людей

ИА Красная Весна18:10

Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ

«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси», — заявили представители оппозиции.
URA.Ruвчера в 11:19
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В Кремле отреагировали на инцидент между военными США и РФ в Сирии

Отвечая на вопрос об инциденте между российскими и американскими солдатами в арабской республике, Песков заявил, что состоялся «телефонный разговор по линии начальников генштабов» РФ и США.
RuNews24.ruвчера в 19:33

Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
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Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русскомвчера в 16:03
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