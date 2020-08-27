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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система США, которая выполняет функции центробанка страны, смягчает политику в отношении инфляции. Уточняется, что теперь целевой показатель — в среднем 2%. При этом допускается его небольшое повышение.В источнике
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Газета.Ru

Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Газета.Ruвчера в 11:50
ИА Красная Весна

ФРС резко поменяла мнение о взаимосвязи инфляции и безработицы — эксперт

ИА Красная Веснавчера в 16:36
Амур.инфо

США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции

Амур.инфовчера в 14:23
Коммерсантъ

ФРС станет еще мягче

Коммерсантъ18:09
Финмаркет

ФРС заложила фундамент для длительного сохранения низких ставок

Финмаркетвчера в 11:27
News.ru

ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ruвчера в 11:04
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАССвчера в 10:20

Оппозиция РБ выразила сожаление формированием резерва российских войск

Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооружённых группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества, — говорится в заявлении, размещённом на сайте совета.
News.ruвчера в 11:56
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В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

Уточняется, что необходимость отправки космонавтов только из России связана с ожидающимся в апреле 2020 года прилётом на МКС нового российского модуля "Наука", что потребует выполнения большого количества работ, в том числе выходов в открытое космическое пространство для ввода его в эксплуатацию.
Life.ru23:13
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