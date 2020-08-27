Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции
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Федеральная резервная система США, которая выполняет функции центробанка страны, смягчает политику в отношении инфляции. Уточняется, что теперь целевой показатель — в среднем 2%. При этом допускается его небольшое повышение.В источнике
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ИА Красная Веснавчера в 16:36