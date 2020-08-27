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ТАСС
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.В источнике
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Деловое.ТВ

ФРС США стремится к смягчении политики относительно инфляции

Деловое.ТВ12:37
Газета.Ru

Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Газета.Ru11:50
ПРАЙМ

ФРС США оставила своей целью инфляцию на уровне 2%

ПРАЙМ09:42
News.ru

ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ru11:04
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАСС10:20
Вестник Кавказа

ФРС США продолжает стремиться к инфляции в 2%

Вестник Кавказа10:00
Финмаркет

ФРС заложила фундамент для длительного сохранения низких ставок

Финмаркет11:27

В результате нападения на автобус под Харьковом есть погибшие

Ранее в четверг депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом бандиты расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь».
В результате нападения на автобус под Харьковом есть погибшие
Известия13:26
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Сотня «антивзяточных» автомобилей ДПС ждёт ввода в эксплуатацию в Петербурге

Как пишет 27 августа 47news, на парковке автохозяйства ГУ МВД на улице Ольги Берггольц в Невском районе стоят около ста новых автомобилей марок «Хендай» и «Шкода», которые могут похвастаться своим умением следить за теми, кто находится в салоне.
Фонтанка.Ру12:45

Американские фондовые рынки растут после заявлений ФРС

Основные фондовые рынки США поднимаются в четверг после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о целевой инфляции и на данных о динамике ВВП страны за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ10:13
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