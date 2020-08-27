Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.В источнике
Подробнее о событии
Деловое.ТВ

ФРС США стремится к смягчению политики относительно инфляции

Деловое.ТВ12:37
ПРАЙМ

ФРС США оставила своей целью инфляцию на уровне 2%

ПРАЙМ09:42
Финмаркет

ФРС заложила фундамент для длительного сохранения низких ставок

Финмаркет11:27
News.ru

ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ru11:04
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАСС10:20
Вестник Кавказа

ФРС США продолжает стремиться к инфляции в 2%

Вестник Кавказа10:00
Газета.Ru

Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Газета.Ru11:50

Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 112:11
211

В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
177

Красноярскую школьницу поместили в диспансер из-за подписки в соцсети

В Красноярске 14-летнюю школьницу поместили в психоневрологический диспансер из-за подписки на группу в социальной сети «ВКонтакте», посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн».
РБКвчера в 16:15
504

В Киеве порвался самый большой флаг Украины

Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
Газета.Ru10:39
11

Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В ходе круглого стола в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о полном искоренении дедовщины и казарменного хулиганства в Вооруженных силах России.
Военное деловчера в 03:34
1,9K

Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
2,1K

США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвестор07:06
768