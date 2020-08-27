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ТАСС
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.В источнике
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ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАСС10:20
Газета.Ru

Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Газета.Ru11:50
Финмаркет

ФРС заложила фундамент для длительного сохранения низких ставок

Финмаркет11:27
News.ru

ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ru11:04
Деловое.ТВ

ФРС США стремится к смягчению политики относительно инфляции

Деловое.ТВ12:37
Вестник Кавказа

ФРС США продолжает стремиться к инфляции в 2%

Вестник Кавказа10:00
ПРАЙМ

ФРС США оставила своей целью инфляцию на уровне 2%

ПРАЙМ09:42

Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что пациентку можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с предыдущими пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новости13:48

Корреспондентов ТАСС отпустили из Октябрьского РУВД Минска

Корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и фотографов агентства Наталию Федосенко и Сергея Бобылева выпустили из Октябрьского РУВД Минска после задержания при освещении протестных акций на площадях Независимости и Свободы в городе.
ТАСС13:55
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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