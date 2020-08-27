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ТАСС
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.В источнике
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ИА Красная Весна

ФРС резко поменяла мнение о взаимосвязи инфляции и безработицы — эксперт

ИА Красная Весна16:36
Амур.инфо

США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции

Амур.инфо14:23
ТАСС

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

ТАСС10:20
Финмаркет

ФРС заложила фундамент для длительного сохранения низких ставок

Финмаркет11:27
News.ru

ФРС США смягчила политику относительно инфляции

News.ru11:04
Газета.Ru

Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Газета.Ru11:50
ПРАЙМ

ФРС США оставила своей целью инфляцию на уровне 2%

ПРАЙМ09:42

Фигуристка Татьяна Навка опровергла слухи о беременности

Весь день принимаю поздравления… о третьей беременности. В очередной раз убеждаюсь, что есть порядочные издания, которые позвонили и спросили, прежде чем что-то публиковать. А есть такие, которые ради хайпа и сенсации гоняются за жёлтыми новостями, не утруждая себя проверкой информации…
Татьяна Навка
Pravda.Ru01:12
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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Глава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

Я могу официально об этом вам сообщить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены.
Дмитрий Кулеба
RT на русском16:25
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Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", - сообщили в пресс-службе.
Российская газета12:56
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