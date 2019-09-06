Финансы

РИА НовостиРИА НовостиГлава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США

Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции", - заявил Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии.
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