Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции", - заявил Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии.

Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США

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