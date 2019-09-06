Финансы
РИА НовостиГлава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции", - заявил Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:34, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
Российская газета вчера в 08:47
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Происшествия
Памфилова от напавшего отбивалась стулом
Pravda.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Общество
В работе «Википедии» произошел сбой
Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.
ТАСС 16:22
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).
ТАСС 10:58
Хоккей
Буцаев: местами «Нефтехимик» смотрелся интереснее, чем ЦСКА
Горд, что «Нефтехимик» показал характер и волю к победе. Мы доставили немало хлопот сопернику, местами смотрелись даже интереснее.
Чемпионат 15:55
Хоккей
«Локомотив» дома уступил «Торпедо»
«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
LiveSport.ru 14:38
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Российская газета 13:43
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Футбол
Дзюба о матче с Шотландией: «Рубилово, рубилово, рубилово. Судья практически ничего не свистел»
Судья практически ничего не свистел.
Sports.ru 17:15
Общество
Сергей Собянин и Василий Лановой поздравили москвичей
С Днем рождения города, - сказал Сергей Собянин.
Комсомольская правда 14:00
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое выступало активно против, и сохранили музей на прежнем месте.
Российская газета 08:55
Политика
Россия и Беларусь подготовили программу интеграции
В пятницу после переговоров в подмосковной резиденции "Горки", на которых стороны проговорили последние нюансы, Дмитрий Медведев и Сергей Румас подвели черту под первым этапом большой работы - премьеры подписали программу действий и перечень "дорожных карт" по всем направлениям союзного строительства.
Российская газета 09:25
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
Kinonews.ru 13:50
Здоровье
Волгоградцам дали 7 советов, как легко забыть о сигаретах
Докурив пачку, вам не захочется купить новую, передает «Волгоградская правда.ру». Успокойтесь и отвлекитесь от мыслей о сигаретах.
Волга-Медиа 13:00
Политика
Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Президент России Владимир Путин связывался с президентом США Джорджем Бушем 9 сентября 2001 года по телефону и предупреждал его о планирующемся теракте, заявил экс-сотрудник Джордж Биби в своей книге.
Хакасия-Информ вчера в 22:09
Баскетбол
Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира
Команде Сергея Базаревича, которая сегодня уступила Польше (74:79), для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, необходимо было поражение Аргентины.
Sport24.ru 09:55
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Общество
Сын Маслякова стал владельцем КВН
Александр Масляков-младший стал владельцем половины компании АМИК ("Александр Масляков и Компания"), которая выпускает КВН, передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическую систему "СПАРК".
Газета.Ru 08:44
Футбол
Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Советский спорт 17:00
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Политика
Помпео заявил о стремлении США к переговорам с Ираном
Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу, 6 сентября, заявил, что Соединённые Штаты стремятся преодолеть возникшую напряжённость в отношениях с Ираном дипломатическим способом.
RT на русском 14:52
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42