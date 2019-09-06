Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции", - заявил Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии.

Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США

Здоровье В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

Политика Борт специального летного отряда «Россия» пересек украинскую границу Самолет вылетел в 9.20 из Внуково. Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300 пересек российско-украинскую границу.

Здоровье В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.

Политика Иран принял решение скапливать отработанный уран Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.

Футбол Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро "Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Политика Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между РФ и Украиной Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.

Теннис US Open. Медведев и Надаль вышли в финал В пятницу на US Open Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и первым из русских игроков после Марата Сафина вышел в финал «Шлема».

Общество Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Происшествия Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.

Космос Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.

Политика Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.

Здоровье Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».

Футбол Нидерланды в результативном матче обыграли Германию В составе хозяев забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти У Нидерландов отличились Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум.

Экономика Минфин рассказал о новой пенсионной системе Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Политика Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.

Футбол Мамаев и Кокорин освобождены по УДО Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.

Шоу-бизнес Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.

Экономика Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Армия и оружие В США испытали четыре баллистические ракеты Trident II Испытания четырёх баллистических ракет Trident II проведены в Калифорнии, сообщает Стратегическое командование ВС США.

Финансы Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.

Наука Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.