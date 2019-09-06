Экономика
РИА НовостиГлава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции", - заявил Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии.
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Глава ФРС вновь пообещал «принять необходимые меры» для поддержки экономики США
Вести.Финансвчера в 15:37
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Здоровье
В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
АиФ Саратов вчера в 14:13
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Политика
Борт специального летного отряда «Россия» пересек украинскую границу
Самолет вылетел в 9.20 из Внуково. Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300 пересек российско-украинскую границу.
ТК Звезда 03:35
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Политика
Иран принял решение скапливать отработанный уран
Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика
Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между РФ и Украиной
Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 сентября в 02:26
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Теннис
US Open. Медведев и Надаль вышли в финал
В пятницу на US Open Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и первым из русских игроков после Марата Сафина вышел в финал «Шлема».
Sports.ru вчера в 11:23
Общество
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 04:48
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.
Известия вчера в 18:20
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Футбол
Нидерланды в результативном матче обыграли Германию
В составе хозяев забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти У Нидерландов отличились Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум.
LiveSport.ru вчера в 16:56
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Политика
Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
РБК вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.
Пятый канал вчера в 21:21
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 05 сентября в 03:38
Армия и оружие
В США испытали четыре баллистические ракеты Trident II
Испытания четырёх баллистических ракет Trident II проведены в Калифорнии, сообщает Стратегическое командование ВС США.
REGNUM вчера в 18:07
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science вчера в 07:59
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46