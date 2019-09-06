Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГлава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США

Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции", - заявил Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии.
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Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США

РИА Новостивчера в 13:10

В ФРС рассказали о намерении властей США поддерживать экономику страны

RT на русскомвчера в 13:10

Глава ФРС вновь пообещал «принять необходимые меры» для поддержки экономики США

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Глава ФРС США заявил о серьезных рисках американской экономики

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Глава ФРС рассказал об актуальном состоянии экономики США

iReactorвчера в 16:59

Председатель ФРС США назвал риски для экономической составляющей США

ГЛАС.RU02:48
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Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ

Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
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Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
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В праздновании Дня города в Москве поучаствовали около 1,7 млн человек

В праздновании 872-летия Москвы к 17:00 мск приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.
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Британский премьер-министр Борис Джонсон готов нарушить закон, не последовав предписаниям парламента, но не допустить очередную отсрочку по выходу Великобритании из Евросоюза, пишет издание The Daily Telegraph.
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При въезде на парковку «Жемчужная Плаза» каршеринг сбил ребенка

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Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
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Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана «Дориан»

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Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
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Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
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Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в регионах

Стал известен список вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей. В подборку вошли предложения в разных городах для разных профессий.
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Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

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Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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Росстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала

Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учётом индексации.
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УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151

Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
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Найден чек с гонораром Курту Кобейну

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Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
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Мамаев и Кокорин освобождены по УДО

Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
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Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов

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Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи

Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
Газета.Ru 00:14
Армия и оружие

В США провели пуск баллистических ракет Trident II

В пятницу, 6 сентября стратегическое командование ВС США заявило о проведении четырех плановых испытательных пусках баллистических ракет Trident II морского базирования.
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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
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Робот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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