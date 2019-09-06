Экономика
РИА НовостиГлава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции", - заявил Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии.
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Глава ФРС вновь пообещал «принять необходимые меры» для поддержки экономики США
Вести.Финансвчера в 15:37
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:04, Вашингтон
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать «свидетеля» по делу МН17
Ранее о допросе Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении Boeing, также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 13:35
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Единоборства
Бой Зубайры Тухугова и Лерона Мерфи завершился ничьей
Allboxing.ru 13:31
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Политика
Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 06:25
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Общество
В праздновании Дня города в Москве поучаствовали около 1,7 млн человек
В праздновании 872-летия Москвы к 17:00 мск приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.
Известия 13:46
Политика
The Telegraph: Джонсон готов нарушить британский закон ради Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон готов нарушить закон, не последовав предписаниям парламента, но не допустить очередную отсрочку по выходу Великобритании из Евросоюза, пишет издание The Daily Telegraph.
Daily Storm 08:53
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ 14:15
Армия и оружие
Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана «Дориан»
Министерство обороны Франции отправит военное подразделение для оказания поддержки пострадавшим от урагана "Дориан" на Багамских островах.
Новые Известия 10:03
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в регионах
Стал известен список вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей. В подборку вошли предложения в разных городах для разных профессий.
Москва 24 08:04
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Экономика
Росстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала
Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учётом индексации.
РИА Новости 03:08
Авто
УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
Израильские ВВС и артиллерия атаковали несколько объектов военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщает армия обороны Израиля.
РИА Новости вчера в 17:58
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Общество
Найден чек с гонораром Курту Кобейну
Lenta.ru 11:07
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Здоровье
Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
Газета.Ru 00:14
Армия и оружие
В США провели пуск баллистических ракет Trident II
В пятницу, 6 сентября стратегическое командование ВС США заявило о проведении четырех плановых испытательных пусках баллистических ракет Trident II морского базирования.
Военное дело 01:31
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47