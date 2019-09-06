Финансы

РИА НовостиРИА НовостиГлава ФРС рассказал о требованиях к криптовалюте Facebook

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Виртуальная валюта Libra, которую создает соцсеть Facebook, должна соответствовать самым жестким стандартам, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
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Глава ФРС рассказал о требованиях к криптовалюте Facebook

РИА Новостивчера в 13:34

Глава ФРС рассказал о требованиях к криптовалюте Facebook

ГЛАС.RU11:53
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Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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