Финансы
РИА НовостиГлава ФРС рассказал о требованиях к криптовалюте Facebook
Виртуальная валюта Libra, которую создает соцсеть Facebook, должна соответствовать самым жестким стандартам, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:56, Вашингтон
Футбол
Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара.
Советский спорт 15:04
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Футбол
Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру 17:38
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда 06:59
Общество
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы
Российская газета 06:40
Футбол
Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020
Сборная Сербии потерпела домашнее поражение от команды Португалии (2:4) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет в матче на 42-й минуте открыли португальцы — отличился Вилльям Карвалью.
LiveSport.ru 16:58
Авто
УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
Авто
Мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России
Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan в «черном» исполнении Black Badge приедет в Россию.
Автоновости дня вчера в 10:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу
Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.
Коммерсантъ 17:30
Кино
Вышел трейлер нового фильма Ксавье Долана «Матиас и Максим»
Политическая Экспертиза 21:11
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без электричества из-за урагана
Более 300 тыс. жителей Канады остались без электричества из-за непогоды, вызванной ураганом «Дориан».
RT на русском 21:40
Политика
В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru 16:18
Политика
Голландия требует от России выдачи Владимира Цемаха в рамках дела о сбитом «Боинге»
Цемах только что прибыл в Россию из Украины вместе с другими обмененными лицами, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик: Европа".
ИА REX 07:00
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru 20:51
Политика
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Общество
Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады
Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в воскресенье в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 17:20
Космос
«Хаябуса-2» вышла из безопасного режима
Станция «Хаябуса-2» вышла из безопасного режима, в который перешла в конце августа при проверке своей системы ориентации.
N+1 вчера в 10:49
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru 18:30
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика
В Бурятии открылись избирательные участки
В Улан-Удэ в 8 часов утра стартовали выборы мэра и 30 депутатов городского совета. Всего в городе работает 174 избирательных участка.
Байкал-Daily 20:05