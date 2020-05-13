Общество
КоммерсантъГлава ФРС заявил о беспрецедентном масштабе экономического спада в США
Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика может испытать «продолжительное воздействие» от негативных последствий пандемии коронавируса. По его словам, масштабы и темпы экономического спада не имеют прецедентов.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Общество
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Здоровье
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
Lenta.ru 08:17
Футбол
Президент «Лиона» сократил себе зарплату на 30%
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас принял решение уменьшить себе зарплату на фоне пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 16:11
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Футбол
Жена Гарая показала стриптиз бывшему защитнику «Зенита»
Жена 33-летнего аргентинского футболиста показала стриптиз своему мужу.
Спорт-Экспресс 13:10
Гаджеты
Блогер прикрутил к скейтборду колёсики от Mac Pro за 70 000 рублей
Совсем недавно Apple представила колёсики для Mac Pro за 70 тысяч рублей. За такую сумму можно приобрести новый iPhone 11.
The GEEK 07:39
Экономика
Достройка домов «Фаворита» в Туле начнется не раньше конца лета
Тульские новости 07:00
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки против коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера парламента Вячеслава Володина.
Газета.Ru 12:13
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня
Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса.
Аргументы недели 04:13
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Политика
Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.
РИА Новости 13:21
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
Речь идет о данных, якобы принадлежащих 9 миллионам человек, воспользовавшихся услугами компании по экспресс-перевозке СДЭК.
Эхо Москвы вчера в 22:07
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
Нижегородские власти назвали провокацией конфликт на скорой помощи
Видео с собранием людей, среди которых были и медицинские сотрудники, у сормовской подстанции попало в сеть.
RuNews24.ru 13:26
Политика
Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы
Идея обращения авторства депутата от "Слуги народа" Александра Мережко состояла в призыве международных партнеров присоединиться к чествованию памяти всех, кто боролся за победу в войне.
ТАСС 08:13
Общество
Полис ОСАГО разрешили получать без техосмотра
Карту техосмотра следует предъявить страховщику в течение одного месяца с момента снятия ограничений, принятых из-за коронавируса, но не позднее 31 октября, говорится на официальном сайте Госдумы .
Авторамблер 10:56
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv вчера в 04:55
Наука
Ученые: Северный магнитный полюс движется в сторону России
Научные специалисты провели масштабное исследование, которое позволило обратить внимание на то, что Северный магнитный полюс постепенно движется со скоростью 55 км/год в сторону России.
Anonsens вчера в 06:25
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37